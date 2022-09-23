民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選辦公室23日公布競選歌曲《桃園大進化》，邀請年輕的引路人樂團擔任主唱，以台語穿插客語唱出帶領桃園向前行的決心，更宣布個人Youtube 頻道正式開張，未來將用更多影片、直播、短影片的方式與大家見面。

鄭運鵬競辦指出，該首歌曲的詞曲發想皆是為鄭運鵬量身訂做，選用動感曲風並結合熱血勇者的風格，強化這次競選主軸「運轉桃園大進化」的理念，以台語版並穿插客語為主，象徵桃園是擁抱多元族群的城市，未來將會再釋出其他語言的版本，滿足桃園人多元、包容、友善的DNA。

鄭運鵬競辦說，MV中可看到鄭運鵬穿梭親子活動、各大市場掃街拜票、拍攝定裝照及前往企業請益的身影，希望能透過各種活動畫面，帶領觀眾認識鄭運鵬沒有架子和親力親為的特質，具體呈現出鄭運鵬被提名參選以來，每天勤跑基層、深耕桃園的身影。

鄭運鵬競辦強調，桃園是人口快速移入且年輕的城市，為讓更多有才華的年輕人被看見，不管是主視覺設計還是主題曲演唱，合作的對象都是35歲以下的青年，未來鄭運鵬將持續推動相關政策，讓各行各業的年輕達人能找到表演舞台。