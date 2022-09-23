女星張穎穎最近和大S前夫汪小菲公開戀情動作頻頻，近日張穎穎更在直播中爆哭，澄清沒有墮胎換房子的說法，所有的錢都是她自己賺的，又稱是被網軍抹黑，對此，台灣狗仔葛斯齊雖沒指名道姓，但在微博發文回應：「我聽到有人告訴我說，聊天記錄都是狗仔P出了的！上一個這麼說的已經被捶得快不成人形，妳確定不把話吞回去？不道歉？」

張穎穎日前在直播委屈控訴被酸民霸凌，她指出房子是自己直播賺來的，一個半月的時間賺了約480萬人民幣（約2142萬台幣），有人雇用水軍抹黑她，但她不方便多說，表示這其中有太多秘密，「說出來會死人」，間接暗示先前看到有關她的消息都是子虛烏有。

葛斯齊認為直播內容都是「操作」。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

對此，葛斯齊先在微博上說：「最近有人在直播中哭了，這一哭，很多的共鳴就發聲了，公開或是私訊要我捶死她！難道大家不知道這是操作嗎？！幹嘛要我回應？到底誰會開直播刻意哭給大家看，然後在出現一個男的來安慰，就這麼恰好，大家都猜得到那男的是誰，偏偏又剛好沒有出現臉，然後竟然刻意走上前，就在泣不成聲的時候，那件白內搭衣太好認了。」

葛斯齊暗示手上還有資料沒公開。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

昨(22日)葛斯齊進一步表示，聽到外界稱所有對話紀錄都是P圖，他要求放話的人「把話吞回去」，「我會針對妳說的事項提出更多證據，並且交叉比對給大家看，我相信智商低的都看得懂，提醒你們兩位，火在那，別往火坑跳」，並強調不是刻意攻擊人，只是要給大家真相。

葛斯齊最後更指：「最近手也牽了、人也抱了，手機都買好了，多幸福啊，別沒事開直播說三道四，如飲酒了，那就更不應該開直播，妳身邊人喝酒誤事的下場妳又不是沒看到，我都說他對妳是真愛了，好好在一起我們是給予祝福的！」

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