我們祝賀長者多會用上「福如東海，壽比南山」等祝福，可以活得健康、長命百歲就是最大的福氣，《旺好運》運勢專欄指出，屬虎、屬羊、屬雞、屬狗4生肖都是懂得養生又有長壽命的人。

1.生肖虎

屬虎的人平時就會透過日常健身來維持強健的體態，不管年紀輕、年紀大的都會堅持日常運動，加上他們的運氣與財運一直很不錯，要穩穩地長命百歲不是問題。

2生肖羊

屬羊的人注重養生，在生活與飲食上都有健康的觀念，他們也會調節自己的情緒，雖然有時候會爆走，但是不會因大喜大悲傷了身體，只要年輕的時候肯打拼，晚年就能好好享受 退休生活。

3.生肖雞

屬雞的人知道人生苦短，懂得及時行樂，凡事不會過分勉強，只要多注意保護身體和養成運動的習慣，就能成為快樂有福的長壽之人。

4.生肖狗

屬狗的人想法較樂觀，不會讓煩心事抑鬱自己，這種樂觀心態能讓人變得更長壽 ，加上他們會注意保養身體，還有每天早起運動的習慣，所以當然能順利活得長長久久。