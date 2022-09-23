基隆市教育處舉辦「生生體驗獨木舟」活動，帶各級學校的學生體驗海洋運動。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

基隆市教育處舉辦「生生體驗獨木舟」活動，帶各級學校的學生體驗海洋運動。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

為了讓基隆市的學子們能夠留下專屬共同記憶，並讓海洋運動能夠向下扎根，基隆市教育處日前舉辦「生生體驗獨木舟」活動，讓基隆市高中以下的學子，能夠體驗在海上划獨木舟的樂趣，今年預計將有3000人次參加。

教育處表示，今年原本預訂5月份舉行的體驗獨木舟活動，受到疫情及氣候影響，延至9月16日起展開，活動為期2個月，參加人數將達3000人。活動由國立台灣海洋大學及教育部體育署北區開放水域運動教育中心提供專業教練與戒護人員，帶領參與學生從認識海洋運動與環境的相關知識，並教導不同技能。

信義國中李同學表示，「很開心可以體驗獨木舟活動，原本以為因為疫情的關係，今年就划不成了，今天教練帶著我們划獨木舟前進、轉彎，讓旱鴨子的我第一次覺得海上運動沒這麼恐怖。」中山國中王同學接著說，「教練在岸上先帶著我們認識不同的海域，及遇到溺水時應該做的反應，今天我們分組競賽，大家為了拿第一，都忘了自己其實很怕水，這種經驗真的很特別呢！」

教育處杜國正處長表示，基隆是一座美麗的海洋城市，從海洋出發，以「冒險、多元、包容、永續」為學習主軸，期望透過獨木舟體驗活動，同時也是海洋教育的一環，推動體育計畫。

基隆市教育處表示，自民國109年規畫辦理校校體驗獨木舟活動，引起熱烈迴響。為讓海洋運動能向下扎根，教育處自110年起擴大辦理，將活動由「校校體驗獨木舟」改為「生生體驗獨木舟」，高中部分由9年級開始推動、國中部分為7年級，國小部分則為5年級，利用逐年逐層推廣體驗的方式，達到生生體驗的目的，期能透過水上活動讓本市學生留下共同的海洋回憶。