台北市長柯文哲昨日上午評論高虹安論文事件遭藍綠圍攻，以「惡霸強姦女生」舉例，引發失言風波，台北市議員許淑華就痛批，柯文哲對女性不尊重不是第一次，性別歧視累計多案，更呼籲台北市政府召開性別平等委員會審議柯文哲的失言舉動，對此無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，市長自己的言論責任自己承擔，但性平會是有機制存在的。

許淑華昨晚間於臉書上批評，柯文哲身為公眾人物，言詞應該精謹慎，但對方今天為替高虹安抱屈，做了有失格局的錯誤舉例，說此案遭綠營圍剿，如同女生被惡霸、流氓性侵。她認為，每個人都可以替自己的陣營辯護，但柯每次都用「性別」議題當作玩笑回應，顯露出柯多麽不尊重性別議題，也沒有性別意識，而這些低劣的比喻，柯當了8年市長完全不改進。

黃珊珊今上午出席「2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽」，會後接受聯訪被問及柯文哲失言風波，黃珊珊表示，柯文哲的邏輯是對的，比喻恰當與否可以討論，但重點是事件的本質，做賊的喊抓賊，誰是那個賊，而不是去指責一個被害人。

黃珊珊緩頰，柯文哲的邏輯是這樣，不用弄得那麼複雜，高虹安委員的事件，市長自己言論責任自己承擔，另問起許淑華要求市府召開性平會，黃珊珊則簡短表示，議員可以要求任何事情，但性平會是有機制存在，意指非想開就能開。