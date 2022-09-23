南韓人氣女團Twice出道至今，在全球擁有大量粉絲。一名德國男子Josh更是瘋狂迷戀成員娜璉，曾搭乘同班飛機並試圖接近，恐怖行徑讓該名男子被遣返及禁止入境，沒想到並未遏止他的恐怖行徑，近來隨著南韓開放遊客入境，Josh竟也前往南韓，並在個人頻道上傳了慶祝娜璉生日的影片，想和娜璉取得聯繫，讓粉絲相當擔憂娜璉的安危，要求公司對此能有所應對。

綜合韓媒報導，Josh近日入境南韓，並在個人YouTube頻道上傳了標題為「祝娜璉生日快樂」的影片，在影片中向娜璉喊話「我原本討厭旅行，但為了給妳一個驚喜，還是來到韓國，今天是妳的生日，祝妳有個開心的一天」，還透露自己帶著兩份生日禮物，期許能夠找到方法和娜璉見面，並將禮物送出。

Josh在YouTube上祝娜璉生日快樂，並期望能和娜璉見面，引起粉絲擔憂。（圖／Josh YouTube）

早在2019年，Josh時常跟蹤娜璉的行為在粉絲群體間廣為流傳，不但在社群平台中聲稱自己是娜璉的男友，還曾搭上Twice的同班飛機，試圖在飛機上與娜璉接觸，甚至有過如果娜璉再繼續無視自己就要「同歸於盡」的恐怖言論，成了所有粉絲的防範對象，也讓所屬公司JYP對此以妨害業務為由提起刑事訴訟，並申請禁止接近之假處分。

而今，Josh成功入境的消息傳出，令Twice的粉絲相當擔憂娜璉的身體安危，並要求缺乏應對措施的JYP娛樂公司重視此一事件，希望能夠保護藝人安全。對此，JYP對外表示「正與相關部門討論如何應對此事。」