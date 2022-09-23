屁孩慶生嗨過頭鬧餐廳 1少年飲酒遭逮 9豬隊友衝派出所救人慘了

新北汐止區忠孝東路昨（22）日晚間發生酒後糾紛，11名男女在餐廳慶生，疑似酒後喧鬧擾鄰遭檢舉，員警獲報到場，盤查中發現一名16歲林姓少年未成年飲酒，欲將他帶回派出所勸導，怎料少年不從，仍遭警壓制帶回，黃姓壽星等友人見狀，群聚於派出所門口滋擾，最後11人全都被警方帶回，其中6人依違反社會秩序維護法送辦。

少年友人群聚於派出所門口滋擾，全數被警方帶回。（警方提供）

黃姓壽星等人群聚於派出所門口滋擾，全數被警方帶回。（警方提供）

據了解，昨（22）日晚間10時許，新北市警局汐止派出所獲報轄區忠孝東路一間餐廳舉報，有11名男女酒後喧嘩、擾鄰，警方獲報後立即趕抵現場勸導，怎料酒客見警方離去後，懷疑是隔壁餐廳老闆檢舉，堵在該店前與老闆發生爭執。

警方獲報調派27名警力二度前往，在盤查中發現一名16歲林姓少年未成年飲酒，欲將他帶回派出所保護管束，怎料少年不從，抵抗間與員警發生拉扯，過程中，許姓女子為阻止林男被警方帶走也與員警發生衝突，雙雙被警方帶回派出所。

黃姓壽星見2名友人被帶走，率眾步行至200公尺外的汐止派出所門口滋擾，警方認為，黃等人妨礙公務，將其全數帶回派出所管束；警訊後，將帶頭的黃姓、林男、許女等6人依違反社會秩序維護法送辦。