DIGITIMES Research指出，亞洲及全球的獨角獸公司多以軟體和網路平台類型為主。從硬體相關獨角獸來看，在全球疫情影響與碳中和發展趨勢下，帶動新能源車、無人機、教育科技等類型獨角獸興起，營運模式提供科技業者不同的創新發展策略思維及事業布局。

DIGITIMES Research表示，亞洲國家目前獨角獸公司家數以中國大陸及印度最多，前者產業別較多元，前四大產業包括電商、人工智慧、汽車與運輸、硬體。後者則以電商、金融科技及軟體業為主要業別，而教育科技為近期疫情影響下加速發展的線上平台模式。

DIGITIMES Research分析師余佩儒指出，中國大陸在新能源車領域的獨角獸，產品或服務範疇涉及電動車智慧化系統、動力電池、新能源車品牌及線上叫車平台等，既有車企孵化的新能源車相關獨角獸，包括自長城汽車獨立出來的蜂巢能源，已發展為二線電池廠。

另外，線上叫車平台則為亞洲國家汽車領域獨角獸的新興發展模式，形成「車企與平台整合」及「純線上平台」兩大發展類型。

在硬體領域方面，陸企大疆創新（DJI）無人機獨角獸的下階段布局，企圖與車企合作延展至智慧駕駛領域。教育科技方面，印度BYJU'S獨角獸K12線上教育平台，則因疫情加速發展以平台經濟驅動的硬體銷售商機。