「臺灣指數公司特選臺灣金融高股息存股報酬指數」今早10檔成分股一度全面翻紅，央行昨天理監事會再宣布升息半碼，總裁楊金龍也定調目前的貨幣政策為「緊縮」，市場預期4Q仍有半碼的升息空間，而FED今年以來已經升息12碼，在存放利差擴大挹注下，銀行間的NIM（淨利差）可望進一步擴大。

「特選臺灣金融高股息存股報酬指數」是以臺灣上市金融保險業股票為選股範圍，經流動性、股利篩選後，依股利率，以及發行市值選取十檔股票，以自由流通市值加權，表彰具高股利率，以及代表性的上市金融股投資組合績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選臺灣金融高股息存股報酬指數」自2009年6月至2022年7月的累積報酬率為251.62%、夏普比率為61.92%、2021年殖利率為6.18%，表現均優於同期間金融保險報酬指數的190.86%、54.80%、5.10%。

該指數權重前十大成分股依股票代碼排序為京城銀（2809）、富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)、兆豐金(2886)、永豐金(2890)、中信金(2891)、第一金(2892)、上海商銀(5876)，以及合庫金(5880)。

「特選臺灣金融高股息存股報酬指數」每年定期於5月依指數編製規則調整指數成分股組合。