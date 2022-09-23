台中市許姓婦人7月間接獲自稱投資顧問來電，雙方互加LINE，期間投顧陸續向許婦匯報相關產業動態，日前評估可進場，許婦不疑有他，日前至銀行欲匯款9萬餘元，銀行行員發覺有異報案，成功攔阻「假投資、真詐騙」案件。

豐原警分局指出，豐原派出所警員陳彥勳、賴加旂21日15時許接獲銀行行員報案，稱有一名40歲許姓婦人匯款帳戶有異，需要警方到場協助。

經了解，許婦於7月接獲自稱投資顧問來電並加LINE好友，該投資顧問陸續匯報某未上市股票相關產業動態、新聞及數據分析等，並推薦該公司潛力可期，許婦認已觀望許久評估可賺一筆，依該顧問指示至銀行欲匯款9萬8000元進個人帳戶，行員發現該帳戶有異，隨即聯繫警方前來。

許婦卻表示，投資本身就有風險，且這金額不高不會是詐騙。員警發現該帳戶為警示帳戶，耐心向許婦分析該名投顧說詞矛盾之處，並找出類似投資型詐騙的新聞案例供她參考，許婦終於打消匯款念頭。

豐原派出所長許志弘提醒民眾，投資都有風險，直接保證可以高額獲利、穩賺不賠等多半有詐，如有相關疑問，可以撥打110或165反詐騙專線由警方即時協助查證。