年底九合一選舉引發各界關注。前民進黨立委沈富雄預測，若把藍軍縣市長候選人的支持度通通加起來，會比綠營的支持度還大，故年底的縣市長選舉，國民黨會贏。沈也呼籲國民黨中央，必須反省年輕人支持度偏低問題。此說法引熱議，不少網友則表示，身邊其實也有年輕人後悔挺綠。

沈富雄昨（22）日在《POP撞新聞》節目中表示，現在國民黨的政黨支持度只有15.4%，年輕人跑掉的問題黨主席朱立倫、黨中央都要反省，為何讓這一代年輕人失望了？沈甚至語重心長地認為，國民黨再不醒過來，就完蛋了。

沈富雄也預測認為，年底選舉藍軍所有縣市長候選人支持度通通加起來，會比綠營的支持度還大，故這次縣市長選舉國民黨贏。沈甚至加碼預言，民眾黨除了新竹市長候選人高虹安以外，可能沒有一個會當選。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「其實我身邊很多年輕人後悔投民進黨」、「就我所知，很多年輕人也都轉向了」、「不少學生畢業進入社會，也開始反綠了」、「國民黨的家產被抄後，中央黨部己無財力支援選舉，國民黨候選人都是靠自已的努力拚鬥爭取選民的認同支持，跟黨的支持當選關係不大」、「我只是討厭民退黨，它怕什麼就選什麼」、「一定要民進黨下台，不然他們不會反省」。