「最美性學博士」許藍方，去年被控與已婚男醫師外遇，遭判賠男方正宮劉女50萬元，決定不上訴，至於控告劉女爆料給記者涉嫌妨害名譽的部分，台北地檢署認定罪嫌不足，將不起訴處分，而一直關注許藍方案進展的美女律師李怡貞，昨(22日)則在臉書發文怒批：「人不要X，天下無敵」。

李怡貞昨(22日)在臉書發文，只見寫道：「正宮被法院認證小三告的當下雖然一定很不爽，但是不起訴後就會換對方很不爽了」，雖然沒有明說，但眼尖網友都看的出來在指誰，接著更撂下狠話：「人不要__，天下無敵」，短短一句看的出來內心相當氣憤。

對此，網友紛紛留言：「哪來的勇氣一直想被認證」、「你這次立場跟妳的宋慧喬（陳沂）一樣了」、「小三死命的要法院認證自己是小三」、「法院認證的小三，還怕妨害名譽，這個小三當的很跩，很理直氣壯哦」，眼見有人表示：「我剛剛還在想新聞都出來了大律師怎麼還沒發文⋯果然等到你」，李怡貞則是回應：「 反正我講或不講都會被說成再針對她，那就乾脆講好」。

網紅陳沂也針對此事表達看法，她表示許藍方之前當小三被正宮告上法院，還警告留言的網友不要亂說話，結果卻被法院加地檢署雙重認證就是小三，忍不住狂酸：「國家公權力掛保證，大家可以盡情說」。