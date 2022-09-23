中華電(2412)偕同泰國國家電信(National Telecom, NT)與The WhiteSpace(The WSP)於泰達電泰國廠完成5G企業專網部署，協助泰達電於後疫情時代成功數位轉型。

中華電信此次與NT及The WSP合作，為泰達電在泰國邦浦工業區一廠完成5G企業專網導入，實現AR遠程協作，應用於裝配培訓、操作輔助等工廠實踐及視覺化設備操作，做為泰達電後疫情時代持續數位化轉型的一部分。泰達電計畫將AGV的智慧應用透過工廠5G網路傳輸測試。期待在不久的將來，泰達電將逐步以5G企業專網作為智慧應用的通訊基礎建設，並陸續導入其他廠區。

未來中華電信將持續與在地夥伴合作，由NT提供當地的5G核心網路、The WSP提供在地行銷與營運經驗、中華電信提供自有MEC Intelligent A+與設計規畫經驗等，為當地政府、製造、觀光、醫療及金融等產業提供一條龍的5G+AIoT智慧化解決方案服務。

中華電信公司總經理郭水義表示，中華電信採用5G、AI、區塊鏈科技等技術，已經在台灣諸多場域實務驗證，為生活帶來了便捷與安全，且改變了商業模式。除了智慧醫療服務，中華電信也提供交通的大數據車流分析、科技執法及智慧工廠的產線優化、產能提升等智慧應用服務，足以證明5G+AIoT可發展出更多前瞻且創新的解決方案。

中華電信指出，本次跨國與泰國國家電信、The WhiteSpace攜手合作，為泰達電實現其5G+AIoT+雲端的智慧工廠應用，期待未來能為泰國各行各業、政府及其部門提供更多便利的生活、城市或工廠管理等新興應用。