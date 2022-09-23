由國際多個重要氣候相關組織共同發起的科學基礎減碳目標倡議組織(SBTi)宣布，國泰金(2882)已提交具體排放減量目標，正式通過核定，為全球少數通過審查大型金融業者，亦是台灣第四家、亞洲第六家金融業，旗下子公司營運及金融資產都將依循目標逐步減碳，邁向2050淨零碳排。

響應IPCC《全球升溫攝氏1.5度特別報告》，國際減碳倡議組織(CDP)、聯合國全球盟約(UNGC)、世界自然基金會(WWF)及世界資源研究所(WRI)共同發起「科學基礎減碳目標」，提供設定減碳目標的方法學，鼓勵企業以更科學的方式，設定有助於控制全球升溫不超過2度、甚至1.5度的減碳目標，為了驅動金融業以投資與放貸加速淨零碳世界轉型，設計金融業的資產盤查方法學，國泰金2021年即簽署承諾書，歷經多個月縝密盤查自身營運與金融資產碳排，確立中長期減量範疇的目標，亦承諾投融資對象合作達成SBT減碳目標。

國泰金今年第三季起，陸續於國壽總公司大樓、國泰金融中心、國泰敦南商業大樓、國泰敦南信義大樓導入綠電；積極議合投融資對象，其中台塑、中鋼、鴻海、台泥四家高碳排企業，已做出淨零或碳中和承諾；國泰世華銀行訂定2025年再生能源授信餘額占發電業比重達85%的目標，更預計2027年第一季煤炭相關產業鏈融資額度完全歸零；國泰人壽設定2030年低碳投資金額相較2018年成長40%目標；國泰金控今年4月份正式成為台灣金融業首家RE100會員，承諾2050年全球營運據點達100%再生能源使用。

9月登場的紐約氣候周中，國泰為台灣唯一應邀出席之金融業者，國泰金投資長程淑芬出席「世界生物多樣性高峰會」(WBS)、「第三屆氣候和ESG資產所有者高峰會」，闡述國泰在生物多樣性議題的關注及努力，並與美國投資機構分享投融資業務落實淨零排放承諾經驗，以及於全球淨零排放趨勢下所面臨挑戰與機會。