美國會員制倉儲式量販店好市多（Costco）22日公布會計年度第四季財報，由於物價高漲讓民眾繼續到售價較低的好市多購物，帶動其銷售年增15％，但由於沒有明顯高於市場預期，加上大盤持續下挫，導致其股價仍然走低。

好市多股價22日下跌1.2％收487.17美元，連續三個交易日收黑。盤後續跌2.44％至475.3美元。

其第四季營收720.9億美元，僅略高於市場預估的720.4億美元。同店銷售年增14％，電子商務銷售年增7.1％。

至於第四季淨利年增12％至18.7億美元。每股獲利4.2美元，雖然高於去年同期的3.76美元，但僅略高於市場預估的4.19美元。

由於美國零售巨擘沃爾瑪旗下會員制倉儲式量販店Sam's Club，已因為經營成本上升而調高會員費，因此外界關心好市多會否跟進。財務長吉蘭提（Richard Galanti）表示目前沒有調高會費的特別計劃，但強調在未來某個時間點會調漲。