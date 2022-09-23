民進黨新北市長參選人林佳龍今在廣播節目指，新北市長侯友宜大學畢業就直接讀博士「很奇怪」，對此，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，根據當年教育部及警大規定，同等學力就可報考警大博士班，侯友宜市長一切都按規定，繳交送審資料，參加筆試、口試，順利取得學位，林佳龍不要只是吹牛不打草稿，「說謊前，一樣也請先打草稿，才不會變成林烏龍」。

王敏旭批評，4年前新北市長選舉，民進黨已經抹黑過一遍，如今林佳龍選情低迷，只好再次照抄，故技重施，面對林佳龍如此失格又失德的政治人物，一再潑髒水，說謊又不負責任，相信新北市民的眼睛及智慧都會做出清楚判斷。

王敏旭指出，依據教育部當年報考大學博士班同等學力認定標準，大學畢業獲有學士學位，從事與所報考系所相關工作5年以上，並提出相當於碩士論文水準的著作；或是依國家考試及格，持有及格證書，且從事與所報考系所相關工作6年以上，並提出相當於碩士論文水準的著作者，皆得以同等學力報考大學博士班。

王敏旭說，同樣在當年警大簡章規定中，經高等考試或相當於高等考試的特種考試相關類科及格，取得及格證書後，從事與所習相關工作6年以上，並提出相當碩士論文之著作者（相當碩士論文之著作，由各大學自行認定），也得以同等學力報考博士班。「依上述鐵證，侯市長完全符合報考資格！」

王敏旭表示，侯市長1999年報考，皆按規定，繳交送審資料，並參加筆試、口試，包括教授推薦函2封、自傳及工作經驗報告7份、研究計畫書7份、有利審查之參考資料（如發表論文及著作）7份。最後經過7位口試委員的口試，符合一般博士班報考程序，而口試、筆試警大都有紀錄。

王敏旭補充，至於工作年資的規定，不管是當年或現行規定，侯市長當年報考博士班時，專業工作年資已近20年，完全符合報考資格。

此外，林佳龍也對侯友宜的博士論文提出質疑，直言「看起來侯友宜把刑事局資料私用變成論文」，認為侯的論文可能涉及學術倫理的問題。王敏旭則回應，「歡迎檢驗」。