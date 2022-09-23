法務部行政執行署新北分署日前執行1起邱姓男子滯納酒駕罰鍰案件時，得知對方家境經濟拮据，儘管對於執法不容打折，但在對方胞姊說明並代為繳清罰緩後，新北分署特別結合關內愛心社，募集同仁愛心，進行關懷訪視，並於中秋節前捐贈愛心紅包、物資，還特別準備一箱布娃娃等玩具給邱男的孩子，讓他們度過溫馨的節日。

新北分署表示，邱男於2020年間滯納1筆酒駕罰單，金額為2萬2500元，經新北市政府交通事件裁決處移送新北分署執行，但清查資料後，發現邱男名下沒有財產可供執行，遂依程序由書記官發出執行命令通知，命邱男需於今年7月15至新北分署繳清。

邱男同住的胞姊接獲通知書後，於7月13日致電書記官了解案情，並於同月18日前往新北分署，表示其為自己同母異父的弟弟，因他未婚生有6歲、4歲及2歲的3個小孩，因女方家長反對，所以尚未完婚，弟弟在南部工地打零工，收入不豐，還須靠小孩母親從事手工補貼家用，更擔心書記官到家執行，會嚇到3個小孩，所以願意替弟弟繳清罰緩。

案件經邱男姐姐繳清終結後，新北分署考量到邱男家庭狀況，決定結合機關內愛心社，募集同仁愛心，於中秋節前到府送暖給予關懷，除了準備愛心紅包，年節的家用物資外，還特別為了3名年幼的小朋友打包了滿滿一箱的布偶等各式玩具，讓他們能夠溫馨過節。新北分署同仁也不斷給邱男胞姐加油打氣，期待他們一家都能有更美好的明天。