特斯拉宣布將在美國召回近110萬輛電動車，這些車輛的車窗自動反轉防夾系統在偵測到障礙物後可能無法正確反應，導致傷人的風險升高。

特斯拉向美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示將採用「空中編程技術」（Over-the-Air,OTA）對這些車輛的車窗自動反轉系統進行軟體更新。特斯拉此次將召回的車款包括部分2017-2022年版 Model 3、2020-2021年版Model Y，以及2021-2022版Model S和Model X。

NHTSA表示，這些車輛未能符合聯邦機動車安全標準對電動車窗的要求。

特斯拉表示，目前並未獲報任何與這次召回有關的保修索賠、現場報告、車禍、傷害或死亡事件。

該公司並表示，自9月13日起，生產中和交付前的車輛已經進行了軟體更新，這些更新將強化車窗自動反轉系統動作的校準。

特斯拉周四股價大跌4.06%，收在288.59美元。聯準會強力升息，並預告即使經濟可能陷入衰退也將繼續升息以抑制高漲的通膨，美國指標公債殖利率應聲竄高，亦給成長型科技股帶來壓力。

特斯拉執行長馬斯克周四在推特上對於把callback說成「召回」（recall）表達不滿，他表示：「這術語已經過時且不準確。這是一個微小的OTA軟體更新，而且據我們所知，沒有人受傷」。

不過NHTSA和特斯拉周四發布文件中都將此次活動稱為「召回」（ recall）。