【愛傳媒簡秀枝專欄】繼去年在國美館展出《中國樣板畫》毛澤東大影像之後，湯瑪斯．魯夫（Thomas Ruff，1958-）推出新作「d.o.pe系列」，以感知概念，分形圖案，打印在工業地毯上，傳達數位之美。

這個從頭到尾不使用攝影鏡頭的影像作品，透過工業地毯，呈現厚實飽滿量體，而希臘女神克洛伊等高度細緻和色澤旺盛的北方文藝復興風格，若隱若現，讓湯瑪斯．魯夫再一次成功顛覆影像創作，為疫後重生，帶來溫暖與希望。

在疫情流感化之後，湯瑪斯．魯夫9月15日親自出席在紐約卓納畫廊的開幕典禮，也接受大衛．卓納家宴款待。

去年3月國美館「湯瑪斯‧ 魯夫― 影像之後 1989-2020 攝影作品展」時，因為疫情嚴峻，落地隔離檢疫時間過長，無法親自來台參加開幕儀式以及相關研討會，湯瑪斯．魯夫深深覺得可惜，不過他感謝典藏在王道銀行演藝廳，所舉辦的國際連線視訊會議，讓他遠距分享創作上的喜悅心情。

自詡在創作上，不斷推陳出新的湯瑪斯‧ 魯夫，以「d.o.pe系列」作為2022年的禮獻。阿道斯．赫胥黎（Aldous Huxley，1894-1963） 於 1954 年出版的自傳體《知覺之門The Doors of Perception》是湯瑪斯‧ 魯夫新系列發想的開始，而耶羅尼米斯．波希 （Hieronymus Bosch ，1450-1516）和 馬蒂亞斯．格呂內瓦爾德（Matthias Grünewald ，1470-1528）等藝術家的高度細緻和旺盛的北方文藝復興風格，也給他過程中的轉譯智慧。

湯瑪斯．魯夫說，在十幾歲時，曾在實驗中，看到許多重複結構，那些結構，提供了一個可以讓思想遊走的感官環境，這個記憶，讓他醖釀出 《d.o.pe 》系列，突出了視覺和觀看的純粹樂趣，表現出他想像的模式，於是使用絲絨地毯，作為支撐物，強化了這一點。

最初，湯瑪斯．魯夫將圖像打印在相紙上，相紙的光滑、平坦的表面，讓他失望，於是嘗試包括錦織絲材、油畫帆布，但都不夠理想，最後轉向了一種新的創作技術，能夠將高解析度的詳細飽和圖像，打印到地毯的紋理表面上，果然讓他眼睛發亮，驚喜不已，尤其可以直接掛在牆上，使圖像充滿了物理性的存在感，以及觸覺的亮質感。

取名為《d.o.pe》 系列作品，可以擁有豐富的質地、絢麗的色彩，有機增長的質量，彷彿喚起了古往今來的豐盈與光彩。

湯瑪斯．魯夫也透露他創作上的幾個參考點，包括希臘女神克洛伊，以她對花朵形體色彩的影響力，耶羅尼米斯．波希 （Hieronymus Bosch ，1450-1516）和 馬蒂亞斯．格呂內瓦爾德（Matthias Grünewald ，1470-1528）等藝術家筆下的高度細緻和旺盛的北方文藝復興風采。

尤其是耶羅尼米斯．波希 （Hieronymus Bosch ，1450-1516） 的《人間樂園》（1490-1500），該畫作長期以來，一直吸引著藝術家，融合現實想像力，創造自我風格。

至於什麼是感知，是外界刺激作用於感官時，腦對外界的整體的看法和理解，為我們對外界的感官信息，進行組織和解釋。

在認知科學中，也可看作一組程序，包括獲取信息、理解信息、篩選信息、組織信息。

在該文章中，赫胥黎詳細介紹了他對改變思維的藥物的實驗，最終通過人工手段，來思考擴大意識。赫胥黎的概念，正擴展了湯瑪斯．魯夫對於人類感知的持續探索，以及他對創建數位圖像的興趣，雖然那些圖像，是人工構建的，但似乎也有一種水到渠成、自然天成、有機衍生的效果。

綜觀湯瑪斯．魯夫一路創作以來，對「攝影語法」的全面探究，不僅說明了他的創作題材多元；還說明了他用於製作系列的技術、手段，極富變化，層出不窮；從傳統像機的的陳年設備，到最先進的電腦模擬器，幾乎涵蓋了影像的所有領域。

湯瑪斯．魯夫在開幕的展覽中，以藝術家用專門的軟件程序生成，並打印在工業地毯上的分形圖案為特色，預示著他對數位之美，以及視覺表達的無止境追求。

湯瑪斯．魯夫第一次意識到「分形」，是法國數學家 Benoît Mandelbrot 於 1975 年引入的一個術語，在他的職業生涯早期，與他對數學現象可視化的長期興趣有關。

在分形圖案中，既可以從數學上推導出來，也可以自然發生，一個抽象的圖案被無限重複，以至於它在許多不同的尺度上，都是自相似的。

形式上，這些主題，讓人想起 1960 年代和 1970 年代盛行的迷幻藝術和意象，在湯瑪斯．魯夫的青春期，通過專輯封面和其他形成經歷，作為一個黑森林中的少年，對藝術家來說，是一種彌足珍貴的聯結，正因為該種圖像，集中在一種擴展的感知概念上。

湯瑪斯．魯夫最初想在他的作品中，加入分形，當時他開始探索系列中的數位圖像的像素化，例如始於 1999 年《裸體》系列和2001 年的《底層》，當時的冒險實驗，因為當時的數位技術，並沒有這麼發達。

2008 年，當他開始研究 《zycles 》時，湯瑪斯．魯夫能夠創建數位概念的圖像，那是在不使用相機的情況下，製作的圖像，特徵曲線可視化了線性代數領域的複雜公式，叫人嘖嘖稱奇。

多年後，湯瑪斯．魯夫在學習一種可以生成和處理該類圖像的專業軟件後，他又回到了分形的概念，研究、創新、實作，分享，成為湯瑪斯．魯夫不變的行跡。

今年64歲的湯瑪斯．魯夫出生在德國，1977 年至 1985 年進入杜塞爾多夫藝術學院，成為貝歇夫婦（Bernd 和 Hilla Becher）的高足，近幾十年不斷透過各種攝影類型，進行實驗與實踐，並深入研究，力求突破，包括肖像、裸體、風景和建築攝影作品，各自成為體系，讓他聲名鵲起，和安德烈．古斯基（Andreas Gursky）、托馬斯．斯特魯斯（Thomas Struth）、肯迪達．霍夫（Candida Höfer）等，成為杜塞爾多夫學派扛鼎要角，也是藝術影像創作的主流。

卓納畫廊幽默地說，他經營藝術產業已經30年，從來沒有賣過地毯；與湯瑪斯．魯夫的作品合作，也有20年，這樣的藝術地毯，讓他自己大開眼界，更加佩服湯瑪斯．魯夫的創新精神。

這個「d.o.pe.系列」展覽，從9 月 15 日至 10 月 22 日。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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