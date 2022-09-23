捕蜂大隊在洗蔥工廠查獲失聯移工。（移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊 ）

彰化縣專勤隊和彰化縣警察局查獲失聯移工。（移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊）

小蜜蜂載運失聯移工 捕蜂大隊攔車包抄再出擊共查45名

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊日前以攔車方式包抄「小蜜蜂」，一舉查獲失聯移工17人及非法雇主與仲介各1人。深入追查發現，轄內仍有不肖小蜜蜂載運失聯移工四處工作，19日會同勞工處及國安單位共42人組成捕蜂大隊，兵分3路拂曉出擊執行第3波查緝，再查獲非法外國人28人及非法雇主2人，累計共查獲45名非法外國人，全案依違反就業服務法函送彰化縣政府裁罰。

彰化縣專勤隊發現轄內載運非法外來人口四處承攬臨時性工作的小蜜蜂相當活躍，持續派員勘查並掌握失聯移工居住處所及工作場所後，再次與彰化縣警察局員林分局、溪湖分局、和美分局、中區事務大隊科偵隊及彰化縣政府勞工處等相關單位組成「捕蜂大隊」，於清晨破曉時分兵分3路出擊。

彰化專勤隊指出，分兩組人馬前往租屋處埋伏查緝，酣睡中的失聯移工措手不及；另組人前往洗蔥工廠查緝，準備上工的移工一看到警方來，立即拔腿、四處逃竄，一一被警方逮捕，現場青蔥、水管、水花飛散，當場查獲失聯移工10人，更有8人聞風唯恐遭查獲，主動至專勤隊投案。全案累計共計查獲非法外國人45人。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示，失聯移工自行到案可免除收容，鼓勵逾期外國人主動投案，另呼籲民眾不要聘僱來路不明的外來人口或仲介非法移工工作。「就業服務法」規定未經許可非法聘僱外國人，可裁罰新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內若再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者更涉及刑事責任，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，千萬不要因小失大。