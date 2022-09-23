美國證券交易委員會（SEC）周四表示，波音公司支付2億美元（約新台幣63億）與時任執行長Dennis Muilenburg支付100萬美元（約新台幣3100萬）就737 Max機型接連出現兩起空難造成346人喪生後，發布錯誤訊息誤導投資人的事件進行和解。

綜合外媒報導，兩起重大空難事件是2018年印尼獅航空難與2019年衣索比亞航空空難，獅航空當時造成機上189名乘客與機組人員全數罹難，當時使用的737 Max客機機齡只有2個月，但起飛13分鐘就墜毀。

波音在獅航空難後發布由Dennis Muilenburg編輯與公開的新聞稿表示，事故原因是航空公司的維護問題，飛機本身並沒有安全問題，隱瞞波音公司內部已經找到是機上MCAS飛行控制系統出狀況，且著手進行軟體設計與更新的真相。

沒想到，隔年第二架737 Max再度發生空難，此次造成機上157人身亡，兩起事件共損失346條人命，此後，737 Max機型面臨史上最長的停飛懲處，直到2020年末才解禁，但仍存在許多爭議。

先前波音公司已經就刑事調查與美國司法部以25億美元（約新台幣790億）達成和解，並於去年1月結束刑事調查。SEC的調查重點則著重在Dennis Muilenburg多次對外承諾737 Max無安全疑慮的保證上。

除了在獅航空難後否認飛機設計有問題，衣索比亞空難後，Dennis Muilenburg也強調，該機型遵循所有安全、設計與認證流程，是一架安全的飛機。

美國證券交易委員會主席Gary Gensler強調，波音與Dennis Muilenburg未能履行其義務與責任，儘管他們知道737 Max有安全疑慮，仍透過錯誤訊息與保證來誤導投資者，在混亂的時代，上市公司的高層向市場提供安全、公平與真實的訊息相當重要。