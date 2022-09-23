55歲男子黃東明追求29歲曾姓人妻不成，竟將她綑綁空屋內斷絕求助機會，還親吻她後任其死亡，屏東地院日前依妨害自由、殺人等罪判黃無期徒刑、褫奪公權終身，但屏東地檢署認為刑期過輕，22日提起上訴。

屏檢主任檢察官魏豪勇表示，黃男因愛慕手機通訊行店長曾女，多次追求不成而跟蹤騷擾，竟趁曾女下班途中開車尾隨，並駕車高速衝撞，造成曾女當場重傷昏迷，黃男不顧路人阻止，逕將曾女載往屏東市一處空屋，再將曾女左腳銬在樓梯扶手，斷絕已傷重命危曾女最後一絲獲救機會而死亡。

但檢察官對於判決事實認定及量刑覺得有再斟酌商榷之處，魏豪勇說，黃男於法院審理期間，以各種理由飾詞狡辯，更佯以精神障礙要求依刑法第19條第1、2項減免其刑，顯見犯後態度惡劣，亟欲卸責，完全未見悔意。

且犯罪手段是以車輛為殺人工具，撞擊力道猛烈，又將傷重曾女拘禁空屋任她慢慢死去，極為殘忍、冷血。另就被告強制猥褻部分，判決理由亦認被告非臨時起意，他駕車衝撞前即萌有殺意，竟採信被告說詞，還不能排除黃嫌是對曾女CPR。

但黃對曾女心生愛慕且自始意在殺人，豈可能再對曾女施作CPR，況當時如欲施救，大可將曾女送醫，豈會逕自離去而任曾女慢慢死去，檢察官認為，此部分判決有認事用法違誤。

屏檢認為，黃嫌犯後矢口否認犯罪且欲利用刑罰對於精神病患寬典規避處罰，自私至極；加上死者遭猛力撞擊致多處骨折及撕裂傷，再遭拘禁空屋斷絕生機，是在極度痛苦中慢慢流逝生命而死，視被害人生命為草芥，其心可誅，其行難容。

顯見黃嫌毫無悔悟自省能力，且手段凶殘、泯滅人性，對他人生命剝奪犯罪情節重大，有將與社會永久隔絕必要，才能發揮刑罰一般預防及個別處罰功能，以免慘劇再度發生。而一審僅處無期徒刑，實屬過輕，不僅不符國民法律情感，更令驟逝親人、天倫夢碎死者家屬情何以堪，被害人家屬亦不服判決而請求上訴。