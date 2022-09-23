據香港電台報導，聯合國安理會召開外交部長會議討論俄烏戰爭，聯合國祕書長古特雷斯說，過去7個月的戰爭已經造成難以言喻的痛苦和破壞，持續戰鬥可能對烏克蘭和世界各地造成可怕的傷害，圍繞可能爆發核衝突的辯論是完全不可接受，所有核國家都應該重新承諾不會動用核武。

古特雷斯對烏克蘭被佔領地區舉行所謂的入俄公投表達深切關注，認為一個國家以威脅或使用武力方式吞併他國領土，已違反聯合國憲章。

美國國務卿布林肯表示，俄羅斯總統普丁宣布動員後備兵力，並計畫在烏克蘭被佔領的地區舉行公投是火上加油，重申必須追究普丁的責任，要顯示沒有一個國家能夠以武力重新畫定另一個國家的邊界。

中國國務委員兼外長王毅說，中方立場一貫和明確，各國主權和領土完整都應該得到尊重，各國合理安全關切亦應該得到重視，當務之急是無條件恢復對話，保持克制，不要加劇緊張局勢，中方支持在客觀、基於事實而非假設有罪，以及非政治化的原則下，調查違反國際人道法的情況。

俄羅斯外長拉夫羅夫指責烏克蘭對俄羅斯安全構成威脅，並壓迫在烏克蘭東部講俄語的人。他說，西方故意煽動這場衝突，並一直掩蓋基輔政權的罪行。拉夫羅夫發言結束後，隨即離場。