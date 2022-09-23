瑞士網球一代名將費德勒(Roger Federer)縱橫沙場長達24年，球員生涯即將在賴佛盃後畫下句點，除了備戰賽事之外，費德勒在空檔之餘也沒閒著，他在推特貼出了一段對練影片，只是手中的拍子從網球拍變成了桌球拍，卻也難不到運動天賦強大的費德勒，還大秀了一記招牌反手拍，讓現場驚呼連連。

即將卸下選手戰袍的費德勒在賴佛盃開打前夕，抓緊機會與眾球星合影留念，其中與「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)、「喬帥」喬柯維奇(Novak Djokovic)及「前英國球王」莫瑞(Andy Murray)的經典合照，更是讓許多球迷相當感嘆。

雖然無緣以選手身分繼續活躍於球場上，不過費德勒似乎找到了職業生涯「第二春」，今日他在推特上貼出與阿根廷「小巨人」舒瓦茲曼(Diego Schwartzman)桌球對打的影片，雖說是網壇巨頭，但費德勒的桌球技巧也是相當不錯的，一記強力正手拍讓舒瓦茲曼回擊出界，隨後費德勒更是複製了在網球場上美如畫的反拍抽球，舒瓦茲曼連球皮都沒有擦到，形成了一次漂亮致勝球。

just a quick warmup before the gala 🏓 pic.twitter.com/U4udl8hKV4 — Roger Federer (@rogerfederer) September 22, 2022

費德勒過去也曾在推特上貼出桌球練習片段，引來東京奧運男單金牌奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)強力讚賞，若以費德勒的身手來說，打打桌球業餘賽事也是綽綽有餘。