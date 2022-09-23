大豐有線電視與TBC台灣寬頻通訊之共同品牌「大大寬頻」下t.Gateway 4K安卓機上盒，正式升級至Android TV 11版本，成為全台灣第一個獲得Google認證完成升級Android TV 11的4K安卓機上盒，提供收視戶透過大螢幕收看影音節目更佳的使用體驗。

t.Gateway4K安卓機上盒升級Andorid TV 11版本後，不僅讓使用者開機時可以縮短開機時間，加快應用程式啟動的時間，同時也調整電源管理功能，優化喚醒機制；而遙控器上的語音助理 (Google Assistant) 在升級後啟動時間縮短，回應的效能顯著提升；Andorid TV 11也強化輔助使用APP的功能，除了原先便利年長者使用的語音輸入外，此次升級提供Gboard新鍵盤輸入法，使用者利用滑動方式就可以輸入文字，大大提高使用效率及便利性。

另外，相較來源不明的安卓機上盒伴隨著高度資安風險，t.Gateway升級後對於背景應用程式存取麥克風增加限制，降低資安風險，對於使用者權益多一層防護。

大大寬頻表示，有鑑於現今消費者的收視習慣改變，對於線上隨選影音OTT的高度需求，不斷推出多元的數位化服務及加值服務為品牌持續努力的目標，除互動式運動影音平台MoveV、無線網路監控IP Cam大大守護家、WiFi 6路由器升級等增值服務外，t.Gateway在本月20日獨家上架Amazon Prime Video影音服務，旗下用戶可搶先收看知名經典文學「魔戒」改編的「魔戒前傳」等Amazon Prime Video強打影集。使用者升級Andorid TV 11後開創了更穩定、快速的影音觀賞環境，透過收視影音APP或其他應用程式時盡享不同以往的優質影視體驗。

大豐電與TBC於本月15日正式宣布以「大大寬頻」為共同品牌，攜手推動電信服務，大豐電及TBC於網路基礎建設及有線電視深耕多年，具有高度品牌實力及服務品質，未來將陸續推出因地制宜的產品及費率，持續擴大「大大寬頻」的品牌的影響力，以服務更多消費者。

t.Gateway 4K安卓機上盒目前在新北板土、雙和、三鶯樹、桃竹苗、台中、高雄等服務區域提供申裝，即日起至12月19日止，全新安裝或續約申裝t.Gateway機上盒，除了可升級最新Andorid TV 11使用介面，下載Amazon Prime Video之消費者，還可擁有全聯禮券500元的抽獎機會。