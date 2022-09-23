台北市立動物園裡18歲大貓熊「團團」今年8月中下旬，被保育員發現行為與以往不同，食慾不太好，嘴邊還曾出現過白色泡沫，動物園表示，工作團隊回放監視器影像並觀察「團團」，畫面顯示在8月23日上午七時左右「團團」發生3分鐘疑似癲癇症狀，下午2時將請照養團隊及專責獸醫師為大家說明「團團」病況。

動物園表示，獸醫師進行初步臨床檢查，並邀請台大附設動物醫院神經專科獸醫師會診，認為「團團」有必要接受腦部MRI(磁振造影) 精密的檢查來釐清癲癇發生的原因，特別安排「團團」9月18日到台大附設動物醫院接受相關檢查。

動物園表示，9月18日上午載著「團團」及工作人員的車隊離開動物園，於8時49分到達台大附設動物醫院，隨後為「團團」進行麻醉，再進行腦部MRI檢查，MRI影像顯示「團團」左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也可見類似病變，此病變可能是造成團團癲癇發作的原因，為進一步釐清腦部病變的可能肇因，獸醫師為「團團」採取腦脊髓液進行後續的分析化驗，也同時完成整體生理檢查。

動物園指出，近日「團團」在後場休養觀察中，後續須等待匯集所有檢驗結果才能釐清病因，這次為「團團」進行的MRI檢查，由動物園動物醫療照管團隊、台大附設動物醫院獸醫神經專科張雅珮獸醫師及影像科余品奐獸醫師團隊，以及台大醫院麻醉部黃啟祥醫師等共同完成任務，為大貓熊健康照護寫下歷史的新頁。