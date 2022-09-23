自助餐或早餐店常見紫米飯、紫米飯糰，很多人誤以為與黑米相同，但這兩種其實大不同。營養師表示，紫米、黑米不僅口感不同，營養價值也差異大，其中黑米富含花青素、升糖指數（GI）較低，有助於飯後血糖的控制；此外，黑米富含能抗發炎、抗癌的花青素，營養價值高。

營養師高敏敏在其臉書表示，紫米又叫黑糯米，吃起來有黏性；黑米又稱黑糙米、黑秈糙米，口感較乾硬。民眾購買時可看米的外包裝，黑米的品名標示為「(黑)糙米或(黑)秈糙米」；若是紫米，則為「黑糯米或黑糯糙米」。

值得注意的是，兩者的營養價值差異大，高敏敏分析，就熱量、膳食纖維而言，兩者差異不大，每百公克熱量約350大卡左右，膳食纖維約3.3克，但黑米的花青素較多，且升糖指數較低，有助控制飯後血糖，同時富含花青素，精華就是那紫黑色的皮，能幫助抗發炎、抗癌能力強。

高敏敏表示，紫米則常被拿來製成甜品八寶粥、米糕、糯米飯糰，予人的口感為黏性，升糖指數較高，飯後血糖波動大，且因屬於糯米類，敏感者如果吃多易脹氣。

高敏敏建議，喜歡吃米的民眾，可試著用糙米、五穀米、黑米等取代部分白米，增加營養素攝取，不喜歡糙米就將白米及黑糙米混煮，減少粗糙口感。如果米飯吃膩了，則可用芋頭、地瓜、南瓜等雜糧類作為代換。