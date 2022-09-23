民眾黨新竹市長候選人高虹安日前開記者會回應論文爭議，引來外界對於學歷高低的討論，而被點名的中華大學發出3點聲明，除了接受高虹安道歉，更自詡學校「CP值是全台第一」。對此，曾在台大前後念書超過10年的吳淡如，稍早在臉書傻眼回應。

對於高虹安公開致歉，中華大學除了釋出善意表示願意原諒，並尊重學生會建議暫延辦理演講，當中第二點更指出：「根據本校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，4年來都排名第一」，掀起正反兩極討論。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

而過去是台大法律系學士畢業、台大中文所碩士畢業，和擁有台大EMBA碩士學位的吳淡如，稍早在臉書回應23字：「今天才知道，原來我先後唸了十年的學校，CP值這麼低。」有人提問是怎麼算出來的？吳淡如丟出截圖說：「根據中華大學資訊工程系資料探勘實驗室網頁說明，CP值計算時會將平均薪資及平均分數正規化，其公式為『薪資百分比排名(C)-分數百分比排名(P)=CP』，平均薪資會用『(薪資級距x該級距人數百分比)加總』，而平均分數為『最低錄取分數/採計科目加權總計』」。

吳淡如回應網友。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

見此，其他網友說：「社會依據每個學校品牌價值來決定你的價值」、「這也刷出人生新的三觀啊」、「我都不敢說我台大人我驕傲....只能說我台灣人我驕傲....」、「以前是功課不好的被霸凌，現在是功課好的被霸凌」、「行行出狀元，王永慶、郭台銘、奇美等創辦人學歷都不顯眼，台積電前董事長 張忠謀是名校畢業（MIT、哈佛）」、「請問您，讀空中大學的可以嗎？」，吳淡如回：「我教過空中大學，好學校」。