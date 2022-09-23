大家到賣場採購時，總會開車去以便載貨，然而停車的方式眾多，相信不少人習慣倒車入庫而非車頭朝內，不過近日一名網友卻分享自己到某賣場停車時，竟被店員糾正停車方式，他表示自己是用倒車入庫的方式停車，但店員卻提醒他車頭要朝內，讓他相當疑惑，因此上網詢問網友們意見，而一名內行網友對此也表示，此間賣場的確曾明文規定停車時車頭要先朝內。

原PO在好市多倒車入庫卻被店員糾正。(圖/翻攝自「Costco好市多商品經驗老實說」)

臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」中，一名網友分享自己日前到好市多購物，他表示自己在停車時是採取大家習慣的倒車入庫方式，不過沒想到此舉卻引來店員的提醒，對方告訴他車頭朝內停車才是正確的方式，然而他卻覺得車頭朝內相當不便，因此上網詢問眾網友，大家到好市多停車時，究竟是車頭朝前還是朝後呢？

貼文一出，不少網友表示自己還是習慣車頭在外，畢竟這樣要離開時比較方便安全，出入時也能看清楚車道上是否有行人，不過也有不少網友表示，自己過去每每要倒車入庫時，都會被別台車先插隊，因此後來每次只要看到有車位，就會直接停進去，而也有網友認為，若是要進行大採購時，車頭朝內是一個好選擇，不僅上貨方便又快速，也不怕開後車廂時卡到其他車。

網友分享好市多曾明文規定車頭朝內停車。(圖/翻攝自「Costco好市多商品經驗老實說」)

對此，有一名內行網友表示，過去好市多曾在停車場掛設「請由車頭先進」的停車告示，藉此提醒每位顧客如此的停車方式才能快速上貨，節省大家的時間，而該網友也表示，認為賣場此舉的確是經過考量，由於過去有不少車頭朝外的顧客因為上不了貨，因此將車子駛離停車格，如此反而影響了停車動線，造成其他人的不便。