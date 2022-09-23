就在明天！歷經10個月改建的新莊新月廣場，將於明（24）日起正式開放，並於10月2日舉辦「2022新月文化季」活動。新北市高灘處的新莊「大河之舟」計畫，希望重現新莊過往的繁華歷史，同時將位於大漢溪左岸的新月廣場打造成人文特色休閒廣場，讓市民重溫新莊的傳統文化。

新莊是北部早期發展的商業、經濟中心，也是當時北台灣最繁華的城市之一，不僅有「一府、二鹿、三新莊」的美名，甚至曾有「千帆林立新莊港」的盛景。為使新莊過往繁榮重現，高灘處以「新莊港」的歷史人文為主軸，推動「大河之舟」計畫，其中的新月廣場歷經10個月改建，也將於明日正式開放。

高灘處說明，「大河之舟」計畫連結當地景觀地標「新月橋」，於橋下設置新月形淺水池「新月池」、文化解說、大河之舟意象、休憩遮蔭設施、帆船地景及生態休憩步道，希望將新莊廟街人潮從新月橋帶入新莊河濱公園，進一步認識新莊文化。

另外，為了更有感的重現新莊的人文歷史，也將於10月2日下午3時至晚間9時，於新月廣場舉辦「2022新月文化祭」活動，邀請明華園黃字戲劇團、新莊新西園掌中劇團，及YOYO台哥哥姊姊登台表演，並設有傳統美食攤市集，現場還有捏麵人、剪紙及折草編等民俗技藝。

高灘處代理處長張修銘表示，新月廣場除能了解在地人文歷史，更能親水感受生態，活動當天除表演及美食外，還規畫一區專門介紹新莊廟街宮廟的史蹟文化，讓多種體驗一次滿足。