亞大醫副院長林志隆自己鑽研獨創手術，大幅改善患者病情。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

罕疾「脊髓空洞症」研究首登國際期刊《亞洲外科雜誌》！「脊髓空洞症」國際醫療權威、亞大醫副院長林志隆研究脊髓空洞症長達20年，發現國人發病歷程達5年以上，但術後併發症遠低於國外數據；林志隆表示，希望透過首份台灣本土案例研究，幫助國人盡早發現就醫。

亞洲大學附屬醫院副院長、神經外科主任林志隆表示，脊髓空洞症可分為先天性及後天性，主要原因是脊髓內積水壓迫神經，引起感覺異常、大小便失禁、頭痛、脖子痛，甚至肢體無力等症狀，且會逐漸加重甚至終生癱瘓，發生率約為10萬分之2~4，屬於極罕見疾病。

林志隆說明，患者初期症狀為疼痛或痠麻，故常被視為退化性疾病，難以察覺；自己於2002年首次接觸脊髓空洞症患者，該患者因車禍導致下半身癱瘓，經過20多年手部也逐漸無力，於是替患者進行核磁共振、請益國外學者後，才接觸到脊髓空洞症。

林志隆表示，初期的治療方式是使用引流手術，但手術風險高且後遺症嚴重，自己鑽研後發明「空洞-第四腦室」引流手術，透過在第四腦室和脊椎連接部插入引流管將積水引流出去，以重建腦脊髓液循環；此術式在2006年正式發表，並刊登國際期刊，成為國際共用的標準術式之一。

林志隆表示，自己將治療及70例手術個案逐一比對分析，建立台灣本土首份脊髓空洞症研究報告，盼建立未來國內臨床治療的準則。林志隆指出，研究發現國內患者後天外傷致病的比例將近83％，且患者從出現症狀到確診的歷時長達5年以上，與國外平均約210天即可確診並啟動治療相較，國人忍受疼痛的時間大幅延長，造成生理及心理壓力更大。

林志隆表示，令人高興的是，研究數據顯示國內患者出現術後復發、引流管重置以及手術併發症的比率，明顯低於美國、日本、德國等其他國家，顯見國內的醫療水準已經具有國際水平；更進一步強調，希望藉由發表台灣首份脊髓空洞症本土研究報告，提升患者、家屬以及醫護人員關注度，讓患者能及早發現、及早治療。