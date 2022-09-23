日本首相岸田文雄宣布擬於10月11日取消入境人數上限，並開放國外旅客自由行、短期入境免簽證。旅遊業者雄獅(2731)預期，此波政策開放將帶動赴日旅遊熱潮復甦，年底前日本旅遊業績可望恢復至疫情前約3成。

雄獅指出，以往日本自由行和團體旅遊貢獻整體營收逾4成，目前官網已推出日本各大城市自由行商品，目標鎖定賞楓、滑雪、跨年、農曆新年等熱門季節，最快11日便可赴東京自由行，除了機加酒外，也可以加購當地的樂園、景點、新幹線等票券。

同時，雄獅在東京設立公司，可提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等安心旅遊顧問資詢及在地旅遊服務，若旅客在當地有突發狀況，也可提供中文協助，讓旅遊品質更有保障。

雄獅指出，日本旅遊詢問度最高的前三名城市依序為東京、大阪、北海道。副總經理單葑分析，東京、大阪向來為台灣旅客赴日首選城市，後續除了賞楓、聖誕節、跨年等節慶，東京迪士尼樂園、日本環球影城也都有新節目及設施登場。

至於滑雪則是日本冬季旅遊的一大賣點，其中又以北海道最受歡迎。雄獅對此網羅富良野、留壽都等知名雪場，推出多款自由行商品，即使是新手也能玩得痛快。

展望後市，單葑指出明年首季適逢日本旅遊旺季，且1月農曆春節連假長達10天，預期機票票價將達全年最高峰，加上228連假、3月賞櫻旺季等，整體而言機位將「需求大於供給」，票價降幅有限。

對此，雄獅的日本旅遊產品目前皆已籌備完成，並進行包機合作，預計取得超過3萬席次機位，航點包括東京、大阪、函館、青森、北海道、山形等地，可望提供給消費者多元的豐富行程。