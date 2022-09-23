南韓藝人朴修弘入行31年，曾出演韓綜真人秀《我家的熊孩子》，他在去年控訴遭親哥騙光100億韓元財產（台幣2.8億），還發現親哥以他朴修弘名字投保8個死亡險，總計賠償金額為11.3億韓元（近3000萬元台幣），受益者皆是兄嫂一家人，而最新近況，這些死亡意外險至今仍還有未解約項目。

父母縱容大兒子侵吞朴修弘財產

朴修弘因出自於對家人的信任，經紀公司是由哥哥掛名經營，所有演藝工作、收入、名下財產都是哥哥替他打理一切，工作30年來從未懷疑過哥哥，認為家人為了自己盡心盡力，他卻去查帳戶是很不妥當的行為。

直到他發現帳戶出現多筆沒看過的明細，才知道他辛苦賺的錢，全都進了哥哥的口袋，連父母也都站在哥哥那方，如此冷血無情的家人，令他心寒決定向檢方提出刑事案，要拿回屬於他這30年來的出演費用韓幣100億（約台幣2.8億）。

在這場與哥哥的鬥爭中，父母完全偏坦哥哥，甚至還會埋怨朴修弘為何要這樣對待兄嫂一家人，而哥哥則否認侵吞財產，還亂爆料、操作輿論詆毀朴修弘，讓他暴瘦15公斤，也動過輕生念頭，不過經檢方調查已確認，大嫂李某不僅將法人信用卡使用於高級健身房、子女們的補習班費用，還從朴修弘個人存摺中盜領800萬韓元，且雖然是家庭主婦，但名下有200億韓元的不動產。

父母縱容大兒子侵吞朴修弘財產

除了侵吞財產外，委任律師也證實朴修弘被親哥哥保了死亡意外險，其中以他名字投保的死亡險有8個，其中6個受益人是哥哥，另外2個是朴修弘與哥哥各出5成資金成立的公司，和親哥家人名義創立的公司（法人），基本上朴修弘若真不幸意外死亡，等於這些理賠金額都是進哥哥一家人口袋裡，對此，網友紛紛表示細極恐怖。

不知情狀態下扣款 若解約本金恐進哥哥口袋

南韓記者李鎮浩近日透過YouTube頻道揭露朴修弘死亡保險現況，表示這8個死亡險每個月須繳1153萬韓元（約26萬元台幣），都是在他本人不知情狀況下被扣款，目前已有3個解約，1件失效，但其餘4個仍在持續繳交中。

記者李鎮浩指出，雖然保險人是朴修弘，但投保是用公司法人名義加入，受益人皆是持有該公司100%股份的朴修弘親哥與嫂子，以及該公司職員的姪女們，導致朴修弘無法解約，倘若要解約就必須打官司，讓朴修弘得知此事後也受到衝擊。

另外，也提到不走官司路線，最簡單方式就是只要朴修弘的哥哥跟嫂嫂申請解約即可，但據知情人士透露，該公司目前「沒有對保險做任何變動」，而且該保險項目每月須支付100萬韓元（約2.25萬元台幣），需繳10年，目前已繳了54個月，中途若解約是拿不回本金的。

除此之外，這些保險費用都還是用朴修弘的出演費支付，但解約後的錢卻不一定能回到他本人身上，就是因為該保險是用公司名義申請，解約退還的金額依規定是會退回公司，代表這筆費用最後仍有可能會落入親哥手中。

被兄嫂吞百億家產 鄉民：有這種兄弟真的很悲哀

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「朴修弘」近一年（2021/09/22 - 2022/09/21）熱門關鍵字，可以看到「哥哥」、「家人」、「財產」、「父母」、「訴訟」、「保險」、「一家人」等一詞，顯示朴修弘提告親哥哥之事，是有在關注韓國演藝圈的網友們非常關注的議題。

網友紛紛表示：「有這種兄弟真的是很悲哀」、「真的很吸血耶！超不要臉，爸媽還這樣」、「好可怕好噁心」、「公司職員的姪女們？？這是人做的事嗎」、「這什麼吸血鬼啊！真的有夠倒霉的」、「完全是寄生吸血蟲，太噁心」、「我以為這種極品家人只會在小說內看到」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月22日至2022年09月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『朴修弘』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。