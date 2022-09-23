10年前的你有想過可以在家看360度演唱會嗎？隨著時代發展加速演唱會的科技演進，現在透過元宇宙「虛擬演唱會」，就能讓你靠著一台電腦、不受外在因素影響，感受到視覺與聽覺的雙重饗宴！以《超級星光大道3》總冠軍出道的「唱作精靈」女神徐佳瑩今年也將推出首場虛擬演唱會，你絕對不能錯過！

＃元宇宙如何開演唱會？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「元宇宙」近一年聲量趨勢，因為臉書執行長祖克柏將公司名稱Facebook改名為Meta，強調未來將注重元宇宙開發與應用，讓全球掀起元宇宙討論熱潮，也帶動虛擬演唱會的發展趨勢，在2021年10月29日網路聲量衝到7,212筆。

「只要家中擁有一台電腦，就能完成在元宇宙聽演唱會的夢想！」相比實體演唱會受場地大小限制人數，元宇宙「全息演唱會」可容納來自世界各地的觀眾，場地也能隨歌曲情境進行建置，每首歌都能擁有更具巧思與創意的情境，粉絲甚至能在全息演唱會裡切換不同視角，在360度的空間自由探索，完整觀賞藝人最真實的動態表演。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

＃虛擬演唱會除了聽歌還有哪些亮點？

虛擬演唱會除了可以避免外在因素影響、360度自由探索歌手、歌曲情境，在每場虛擬演唱會裡，每個人都可以化身一個專屬角色，開心參與演唱會，在限定活動中還能領取不同主題虛擬道具與服飾，例如螢光棒及指定動作等，與其他歌迷、玩家進行互動交流，讓演唱會跳脫傳統模式，擁有不一樣的感官體驗。

＃歌手徐佳瑩以細膩敘事走出自己的曲風

徐佳瑩在出道後以《LaLa首張創作專輯》拿下第21屆金曲獎最佳新人獎，接著又以《心裡學》在第29屆金曲獎榮獲最佳國語專輯獎、最佳國語女歌手獎，今（2022）年睽違4年半以來發行第6張國語專輯《給》，同時憑藉歌曲《以上皆非》於第33屆金曲獎奪下最佳單曲製作人獎。

徐佳瑩歌詞創作以細膩的敘事方式，歌曲則融入台灣歌仔戲元素，讓徐佳瑩在流行音樂的道路上走出一條屬於自己的曲風，演唱出一種似曾相識卻又讓聽眾耳目一新的感受，成功擄獲兩岸三地粉絲的心。

＃金曲歌后徐佳瑩將推出首場《給》元宇宙演唱會

2022年HTC VIVE宏達國際電子股份有限公司旗下內容品牌VIVE ORIGINALS與《DailyView網路溫度計》聯合出品，共同攜手金曲歌后徐佳瑩於10月28日、11月4日推出「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」，徐佳瑩將於全息元宇宙娛樂平台BEATDAY開唱，為此徐佳瑩特地請教表演老師、勤練肢體動作，配合歌曲演繹成為歌手時的心路轉折，她也笑稱「觀眾應該會覺得跟我的距離近到像在他們耳邊吹氣！」

對徐佳瑩來說虛擬演唱會不僅是個人里程碑，也讓粉絲挖掘更多徐佳瑩在創作不同歌曲時潛藏的心理狀態，邀請觀眾進入無邊際「音樂競技場」、「是非法庭」、「魔幻烏托邦」舞台，戴上獅子、貓頭鷹、長頸鹿、麋鹿等虛擬動物頭套，用不同視角沈浸在徐佳瑩的感官盛宴之中。

「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」將於10月28日、11月4日舉辦，每日皆有20:00、22:00兩場次，觀眾購買單日暢玩票就能體驗全場次，還能獲得專屬動物道具！演唱會門票目前已於KKTIX官網限量販售，10月9日起至11月14日參加前導活動還能搜集演唱會限定周邊！活動詳請敬請關注BEATDAY活動官網、社群平台。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月19日至2022年09月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『元宇宙』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。