消費者買房除要現場看屋，更要仔細閱讀「不動產說明書」（延伸閱讀：買房不踩雷！如何避免買到凶宅、輻射屋？「不動產說明書」看清楚）但有許多人因為不清楚不動產說明書的用意及重要性，因而影響自身權益。

不動產說明書「隨時可看」 斡旋前請詳閱避免糾紛

有網友提到，自己去看房時有事先向房仲要不動產說明書，對方也答應會準備；但到了現場看房後，再次向房仲索取，對方卻僅拿出一張A4的物件售屋資料，也就是網路上有的房屋介紹，差別只在印成書面，讓他感到相當傻眼：「這是合理的嗎？」、「還是要收到斡旋才會提供？」

有經驗的網友回應，「帶看給售屋資料，收斡花半小時以上拿整本解釋並簽名，其中有一張解釋是否共有滲漏水、兇宅等資料，除了解釋外簽約會附在合約裡面」、「不動產說明書在收斡旋前必須完整解釋並給買方簽名，斡旋才有效力，雖然不少仲介是幾句話帶過，很多出糾紛都在這點」。

不動產說明書四大重點

信義房屋提醒，仲介業者本應主動向買方講解不動產說明書內事項，買方也可隨時要求閱讀不動產說明書。信義房屋對仲介經紀人的要求，須在帶看過程向客戶講解不動產說明書內的事項，包括四大重點：謄本、產權地籍、稅費、現況，讓買方可以詳盡的了解物件的背景和狀況。

信義房屋業界首推

信義房屋為保障消費者權益，讓不動產交易更安全，早在內政部首次公布不動產經紀業管理條例之前，信義房屋就引領業界，率先於民國78年推行「不動產說明書」，也就是接到屋主委託出售房屋時，要先進行產權調查並製作不動產說明書後，房仲經紀人員才能開始進行銷售工作。

信義企業集團創辦人周俊吉認為，購買電器都有說明書，買賣房屋怎麼能沒有任何書面說明？唯有先調查清楚房子實際坪數、屋齡、附近重要公共設施等資訊，才能減少後續爭議、確保消費者權益。

不動產說明書E化製作

直到現在，信義房屋不僅有專責部門製作不動產說明書，還納入E化製作流程如特殊屋況自動過濾、AI圖像辨識技術等。舉例來說，累積40多年的成交經驗，且主動擴大調查彙整而成之強大資料庫，舉凡信義房屋出售的物件，都能透過資料庫查得曾發現的大小屋況瑕疵；此外，也結合政府的土壤液化潛勢區、地質敏感區、使用執照等系統資訊揭露。而這套流程，已獲得國家品質優良案例獎，並且通過ISO9001國際品質認證。

不動產說明書完善 降低買賣雙方風險

不動產說明書不僅對買方消費者有所保障，根據信義房屋對賣方客戶所做的問卷調查也顯示，有高達8成的賣方認為信義房屋產權調查完整，是對售屋流程極有幫助的優勢。換言之，對多數賣方而言，產權調查愈完整，愈是有利於賣屋。

對此，信義房屋鑑價部解釋，屋主之所以委託仲介服務，主要原因不外乎是省事、避免麻煩；尤其，成交後既然付出服務費，未來若出現問題，也能有專業的房仲能居中協調、處理，因此，完整、誠實揭露屋況於不動產說明書，最大好處就是能「大幅降低未來賣方售屋的交易風險」，對屋主達到更好的避險功能，這應當就是不動產說明書制度能獲得屋主高度信賴的主因。

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