隨著韓國娛樂圈蓬勃發展，不僅韓劇演員男帥女美，偶像團體中也出現「顏值擔當」、「門面」，許多人甚至為了追求心目中理想的容貌，還會到醫美診所諮詢、整形。

時至今日大家開始追求自然美，有些韓星雖然沒有擁有特別精緻的五官、主流容貌，不過在鏡頭前卻能呈現出厭世與高級的感覺。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來認識10大人氣爆棚的高級臉韓星！趕快跟著小編一起來大飽眼福吧！

No.10 宋慧喬

許多劇迷都被《太陽的後裔》中宋慧喬飾演的外科醫生姜慕妍深深著迷～除了演技讓觀眾拍案叫絕，喬妹的五官帶給人溫柔婉約的感覺，戲裡戲外散都發出典雅氣質，更是讓她成為網友心目中的高級臉韓星。

近日有人發現宋慧喬每次都演類似的角色，引來其他觀眾發言「不得不說她的臉就很適合演高冷角色，真的漂亮」、「覺得宋慧喬很漂亮，但不知道為什麼臉不笑的時候感覺很兇」、「宋慧喬能隨著演員不同調整自己的氣場、跟對方組CP，我個人是覺得蠻厲害的」。

No.9 韓韶禧／韓素希

在《以吾之名》、《無法抗拒的她》打響知名度的女演員韓韶禧（韓素希），她的高級臉蛋也擄獲一票粉絲的心，在《夫婦的世界》還被外界受封為「最美小三」，據傳韓國男網友無法與她對看10秒，因為韓韶禧就像「人間春藥」般，越看越讓人陷入她的魅力之中呀～

網友對於她的高級神顏也表示，「連女生都自歎不如的存在」、「她有瀏海的造型好幾個角度都神似宋慧喬」、「一開始看《夫婦的世界》，雖然覺得小三很可惡，但還是被迷惑了，超級漂亮」。

No.8 Rosé

韓國大勢女團BLACKPINK中負責主唱與領舞的Rosé為韓籍紐西蘭人，獨特的嗓音備受音樂人青睞，甚至被網友稱為「音色強盜」，在個人專輯《R》更是拿下告示牌全球兩百大單曲榜、告示牌美國除外全球兩百大單曲榜雙榜冠軍。

Rosé從出道後陸續成為YSL Beauty、Tiffany & Co.等品牌大使，鵝蛋臉加上匀稱的好身材也成為「高級臉專業戶」，網友也在Dcard上稱讚「Rosé很耐看，笑起來很有感染力」、「Rosé長得很御姐又有一種高級感，完全是我的菜」。

No.7 Jisoo

最近從歌手身份跨足到演員身份的BLACKPINK成員Jisoo，在尚未出道前就曾以不同樣貌出現在螢光幕前，除了參與音樂錄影帶演出，還囊括各式各樣的廣告代言，Jisoo充滿知性美的典雅神韻，在YG娛樂練習生時期還被SM娛樂星探積極挖掘、邀請簽約，Jisoo也接續成為Dior、Cartier全球大使。

Jisoo絕世美顏也被粉絲誇讚「Jisoo真的是一開始看還好，越看越不得了，整個IG的珍藏都是Jisoo」、「Jisoo就算不打扮也肯定很正」、「Jisoo長得很順眼、有氣質，而且不是會看膩的那種～常常會被驚艷到」。

No.6 Lisa

BLACKPINK裡的「人間芭比」非Lisa莫屬～驚人的舞蹈實力常常讓觀眾看得目瞪口呆，她也在韓國綜藝節目《認識的哥哥》裡以厭世臉大跳泰國年輕人正夯的螃蟹舞、摘星舞，其中「計程車舞」不僅觀看次數突破4千萬，也刮起全球一陣模仿風潮。

Lisa的高顏值也成為Celine、MAC等品牌全球代言人，每當她掀起「鋼鐵瀏海」時也會成為熱門話題，網友透露「BLACKPINK裡面最喜歡她，真的很像洋娃娃」、「露額頭超美」、「第一次看到Lisa就墜入愛河了」、「Lisa真的好美，美得很有特色，可以很可愛又可以很性感，成熟又時尚」。

No.5 金高銀

以《孤單又燦爛的神——鬼怪》為人熟知的演員金高銀，近期在Netflix熱播韓劇《小女子》中飾演從貧困家庭出身的女主角吳仁珠，但因金高銀給人出身豪門、「高級臉」的感覺，被許多觀眾質疑和劇情太違和，不過金高銀透過自身演技將情緒詮釋到位，仍讓該劇獲得不少好評。

金高銀出眾的外貌也備受網友喜愛，「《鬼怪》裡面她很可愛」、「金高銀笑起來的樣子很美」、「難得自然的韓國女星」、「金高銀長得好有質感」。

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No.4 李瑜美

自從Netflix影集《魷魚遊戲》風靡全球，故事中飾演生無可戀的少女「智英」的李瑜美也跟著一夕爆紅，IG也瞬間漲粉到742.3萬粉絲，在第74屆黃金時段艾美獎劇情類影集榮獲最佳客串女演員，後來她在《殭屍校園》裡飾演含著金湯匙出生的富家女，完美演繹自私自利的角色更是讓人恨得牙癢癢！

觀眾對於李瑜美也留下深刻印象，「戲路很廣很看好她」、「我覺得她是耐看型，第一眼還好，看久就超美，在宣傳的遊戲裡超美超可愛」。

No.3 金智媛

金智媛因飾演《繼承者們》劉瑞秋一角累積不少人氣，後來在《太陽的後裔》與晉久的對手戲更是讓網友深陷其中。金智媛除了迅速消化劇本情緒，她的氣質與高級臉更是撐起多種角色，成為日網Rankingoo「韓國20代最可愛女演員」第3名。

網友對於金智媛自帶濾鏡的顏值讚嘆，「超喜歡她的～真的是仙女歐膩」、「我覺得她有一種日本明星的自然感」，也有網友曝光金智媛以前並非想當演員，「他唱歌很好聽，印象深刻她清唱一小段李善姬的《姻緣》」。

No.2 鄭浩妍／鄭好娟

同樣因為《魷魚遊戲》成為家喻戶曉的人物還有超厭世女主角鄭浩妍！鄭浩妍在成為演員之前，就以模特兒的身份在紐約、倫敦、米蘭、巴黎等世界四大時裝周上走秀，並成為Marc Jacobs、Fendi等知名精品模特兒，在2021年因為《魷魚遊戲》成功跨界演藝圈，176公分的高挑身材加上高級臉蛋，迅速累積超高人氣。

網友對鄭浩妍在《魷魚遊戲》的演技分享，「姜曉第一次演戲就演的這麼厲害，是被模特耽誤的演員吧」、「姜曉長得很像戴資穎」、「他是李東輝女友比較讓我嚇到」、「姜曉真的第一眼就愛上」。

No.1 Jennie

說到高級臉，許多網友都會想到「人間香奈兒」Jennie～在BLACKPINK裡擔任主饒舌與領唱的Jennie，不僅喜歡與粉絲分享自己的R&B歌單，上韓國綜藝節目時呈現自然不做作的傻大姊風格，與平時「厭世臉」的風格呈現高度反差，更是直接在IG圈粉7千多萬名粉絲。

網友對於Jennie高級臉龐表示，「Jennie的長相就真的是看起來比較高級的那種，雖然不是亞洲人普遍喜歡的大眼美女，但長得也是很有魅力」、「Jennie是給人氣勢或風格比較突出，所以令人印象深刻」、「我到現在都還是會被她的顏美到」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年09月20日至2022年09月19日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高級臉韓星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統