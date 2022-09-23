台東強震造成花東鐵路受損，花蓮富里至台東22 日復駛，但台東縱谷地區通勤族及學生皆反映，區間車每天上午7點10從富里發車，到達台東時間已8點10分，導致遲到。台鐵局表示，將調整早班車發車時間。

台東縱谷鄉鎮到台東市區學校的通勤學生反映，上午6時從富里發車，到達台東火車站已經超過上午8時，再從火車站到台東市區，已經趕不及上第1堂課了。另學生笑稱，其實學生也不一定想要準時到課，搭車時間變晚，同學們說「反正可以睡飽一點」。

台東和富里間火車22日復駛，每日上午6時至晚上9時間增開區間車32列次，班距為60分鐘。從台東發車最早時間是上午6時，7時15分從富里返回台東。

台鐵局台東火車站長鄭成忠回應，對於通勤族上班上課時間無法銜接，這部分將檢討調整，目前研議有2個方案，將富里到台東第1班車提早到清晨5時發車，讓通勤族提前1個小時到達台東，最快7時10分就能抵達；或是研議加開區間車，讓池上、關山、鹿野通勤族不會遲到，將於下周一26日會有結論。