917及918地震造成南橫公路梅山口至向陽段多處坍方落石，並阻斷交通，道路雖已搶通，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段考量近期還有餘震，9月28日將實施該路段交通管制以進行上邊坡噴漿加固工程，以提升用路人安全。

公路總局甲仙工務段表示，台20線梅山口至向陽段因受917及918日東部發生芮氏規模6.4與6.8地震，造成南橫公路東西兩端沿線多處坍方落石，尤以台20臨105線36K＋500檜谷路段發生大規模坍方阻斷道路，雖於9月20日搶通，但因現場上邊坡尚有許多浮石及有零星落石，考量恐還有餘震，因此將於9月28日對該路段實施交管，以實施易落石路段上邊坡噴漿加固工作，另台東端關山工務段亦將進行邊坡保護及修復工程，以提昇用路人通行安全。

甲仙工務段指出，因該易落石及修復工程路段道路寬度較狹窄且易起濃霧，經評估邊坡緊急保護工作約需3天，為維護施工人員及用路人行車安全以及避免用路人因施工停等久侯，將於9月28日進行邊坡保護工程，作業期間實施交通管制梅山口至向陽路段封閉通行（原每周二、周四為管制日不開放）。

甲仙工務段強調，因邊坡施工易受高山氣候及地質環境較多變影響，施工進度將有提前或延後完成機率，，提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

另請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，建議用路人近日非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。