立委余天和李亞萍的二女兒余苑綺抗癌8年，上月21日不幸病逝，享年39歲。今(22日)為立法院新會期，余天也現身出席院會，接受媒體訪問時哽咽談到心情，「很多人都說放下、放下，但他越想放下就是放不下，可能要一段時間」。

余苑綺上月21日不敵直腸癌離世，享年39歲，留下老公Gary跟一雙兒女，令不少親友、粉絲十分不捨。

根據《三立新聞網》報導，余天表示，有時候想想，真的要放下不簡單，心疼余苑綺受了太多苦，至少不必再受苦了；他將於月底開始參加選舉活動。