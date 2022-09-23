觀察者網23日報導，大陸南方航空發布公告稱，其控股子公司廈門航空於22日與空中巴士公司簽訂協定，向空巴公司購買40架A320NEO系列飛機。

40架A320NEO系列飛機的基本價格約為48.48億美元（約為人民幣338.38億元），上述基本價格包括機身和發動機。實際交易中，空巴公司給予廈門航空較大優惠幅度，購買飛機的實際價格將低於上述基本價格。

協定生效後，廈門航空先分期支付部分預付款，然後於每架飛機交付日再付清餘款。這40架A320NEO系列飛機計畫於2024年至2027年分批交付廈門航空。

關於本次購買空巴飛機的資金來源，廈門航空擬通過業務營運、銀行貸款或其他融資方式為本次購買 40 架 A320NEO 系列飛機提供資金。本次交易金額採用分期支付方式，預計不會對公司和廈門航空的現金流狀況和業務運營產生重大影響。

據公開資料顯示，廈門航空目前是大陸最大的純波音機隊航司。截至2022年上半年，廈航共擁有208架波音系列飛機，包括波音737系列、787系列和757系列。

南航年報披露，截至2019年底，廈航擁有波音飛機206架，與目前的208架相比僅有2架之差。隨著機隊裡的老舊飛機陸續退役，以及由於空難影響，引進新737MAX機型又面臨不確定性，廈航很可能面臨運力不足的尷尬。

而早在疫情前，據《第一財經》2019年9月報導，彼時，廈門航空曾就評估引進空巴飛機內部立項，並獲得了控股股東南方航空的批復。立項工作的目標是評估引進空巴321NEO機型的可行性，包括機位、價格等。

2020年10月，南航董事會正式表決同意廈航租賃引進15架A321neo飛機，加上本次宣布的40架，合計將有55架A320NEO系列飛機加入廈航機隊。

由於疫情反復衝擊，民航業效益慘澹，廈門航空損失嚴重。《廈門航空報》曾發文稱，廈航集團2021年全年安全飛行（含河北航、江西航）約50萬小時，累積安全飛行超700萬小時，廈航實現連續35年獲利。而在2022年上半年，廈門航空營收規模88.01億元（人民幣，下同），同比減少22.78％；淨虧損16.53億元，上年同期淨虧損0.46億元，前後相差35倍以上。