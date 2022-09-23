自烏俄戰爭爆發以來，歐洲的能源危機對全球經濟造成了嚴重破壞，但其根源實際上可以追溯到衝突前幾年，歐盟致力於迅速綠能轉型 ，這導致歐盟區對於俄羅斯天然氣進口的依賴性，一直到新冠病毒大流行也是如此。

據美國知名商業雜誌《財星》（Fortune）22日報導，儘管國際能源總署（IEA）將天然氣描述為「需要減少的主要碳排放源」，但歐盟已經使用這種燃料來幫助其發電減碳，因為它比煤炭或石油燃燒要更為清潔。

直到2021年全球經濟在後疫情時代開始重新開放，導致天然氣價格在需求激增的情況下飆升。然後，烏俄戰爭於2月下旬開始，西方對俄羅斯實施了嚴厲制裁，這給歐洲人帶來了本已高昂的能源成本再度飛漲。

Oceanic crowd today in Brussels to protest against increases in gas and energy bills and EU policy: "The high price crisis we are experiencing is caused by sanctions on Russia and the excess profits of multinationals, not wages!" Demonstration censored by the EU media. pic.twitter.com/nz0C87Gd1R — RadioGenova (@RadioGenova) September 21, 2022

洲際能源衍生性商品交易所（ICE Endex）的天然氣期貨契約：Dutch TTF Natural Gas Future自戰爭開始到8月26日，歐洲天然氣基準價格已經上漲超過了 200%。儘管最近有所回落，但自3月以來價格仍上漲了 100% 以上。

德國智庫Bruegel的新數據顯示，歐盟成員國已通過4960億美元（近新台幣14.9兆新台幣）的計劃來應對機，這些計劃旨在幫助緩解公眾原本需要支付的高昂能源價格。而德國本週甚至將國內最大天然氣進口商Uniper國有化，以期獲得足夠的冬季能源供應，但德意志銀行首席經濟學家沃爾（Mark Wall）認為，這些努力都不足以避免經濟災難。

Thousands people today in Brussels protest against increases in gas and energy bills and EU policy. pic.twitter.com/X75eP2GPMo — MI NEWS (@Exusnx) September 22, 2022

沃爾指出，將俄羅斯天然氣輸送到歐洲的北溪1號（Nord Stream 1）管道現已「無限期」關閉，他認為烏俄戰爭將進一步升級的風險仍然在升高」，「這很可能導致天然氣供應中斷，」他還談到，最近的事態發展加劇了通貨膨脹並降低了經濟增長。

Meanwhile in Italy, a group of business owners tear up their electricity bills and have vowed not to pay a single euro in protest against the EU and Ursula von der Leyen’s energy policies.pic.twitter.com/J4X9zRciJh — Lewis Brackpool (@Lewis_Brackpool) September 15, 2022

而沃爾發表評論的隔天，俄羅斯總統普丁下令「部分動員」約 300,000 名後備役部隊。

沃爾最後還談到，「比往常更冷的天氣，會引發歐洲工廠大規模停工，嚴重影響供應鏈，並導致歐洲陷入更嚴重的衰退。 「情況已經惡化。」