民進黨台北市長候選人陳時中被指與是「綠營側翼」的名嘴周玉蔻關係，國民黨更喊出「投給陳時中就是支持周玉蔻」；陳時中今受訪表示，「要連結，要有證據」；並強調，只上節目，私下沒聯絡過。

陳時中經常上周玉蔻節目，最近更以講國民黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴當年緋聞打擊蔣萬安選情。

陳時中今出席2022台北國際連鎖加盟大展秋季展受訪時，被問到媒體人黃光芹表示，如果陳時中當選，媒體人周玉蔻會是陳的背後靈；從2020年疫情至今，陳時中接受周玉蔻訪問就高達12次，周玉蔻批評慈濟證嚴之日，陳時中還特地前往接受周玉蔻專訪。

陳時中說，他對於媒體維持對第四權的尊重。媒體追問，周玉蔻持續追打蔣萬安父親蔣孝嚴當年緋聞事件，有些人覺得這與蔣萬安選舉無關，「你跟周玉蔻主持人好像也蠻熟的，要不要呼籲她這種行為稍微少一些？」

陳時中說，「我跟周玉蔻之間，上節目之外，我們私底下沒有聯絡過」；他說，跟很多媒體也是在公務事務上面做相關討論，並沒有私底下的一個交情；在選舉裡面有很多其他的，相信這是由候選人自己去回應就好。「我很難幫她回應。」

對於台北市長柯文哲、國民黨喊出「投給陳時中就是支持周玉蔻」，會擔心嗎？陳時中說，「我大概不會擔心啦。我還是要講，要連結要有證據」。

媒體再追問，周玉蔻的「放言科技傳媒」這四年來拿了政府標案870萬元，如果當選市長，有辦法跟周切割清楚？陳時中說，這政府的標案要看有沒有符合政府公共利益、公共政策上的需要，自然有一個審查的標準。他強調，這870萬是在衛生福利部，「我大概不是很清楚」。