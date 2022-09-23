里長掛出與台中市長盧秀燕、多位市議員的合體看板。（國民黨台中市黨部提供／張亦惠台中傳真）

里長掛出與台中市長盧秀燕、多位市議員的合體看板。（國民黨台中市黨部提供／張亦惠台中傳真）

里長掛出與台中市長盧秀燕、多位市議員的合體看板。（國民黨台中市黨部提供／張亦惠台中傳真）

台中市長盧秀燕目前利用下班時間與假日進行選務行程，不只台中各地議員，最近台中基層里長也掛出與盧秀燕的看板，甚至在西屯區永安里、南區福平里還有里長掛出「五合一」競選看板，顯見盧秀燕施政得到基層肯定，更是催票法寶。

2022九合一選舉已進入倒數60多天，許多候選人早已展開各種宣傳活動，而每到投票前幾個月，看板也是最有效加深民眾對候選人印象的方法，爭取連任的台中市長盧秀燕被視為是國民黨最有人氣的「一姊」，從今年年初就有許多國民黨籍台中市議員在重要道路懸掛與盧秀燕合體的拜年看板，盧秀燕獲得國民黨正式提名後，已經有好幾波外縣市藍營選將紛紛來與盧秀燕合照，並在北中南等縣市掛出合體看板，母雞帶小雞的氣勢蔚為風潮。

國民黨台中市黨部表示，日前有北屯區數十位里長集結一同來與盧秀燕市長拍照宣傳後，紛紛在北屯掛出與市長的合照選舉看板，北屯區曾經是秀燕市長在擔任立委時期的選區，彼此關係友好密切，也有許多市政合作經驗，因此也非常支持盧市長。

除北屯外，在台中市其他行政區，也有越來越多里長掛出與盧秀燕市長的合體看板或發放合體文宣，包括西屯區永安里長張阿淑、福林里長林柏翰、南區南門里長邱鴻章、北區長青里長林裕賜、后里區厚里里長黃金益、神岡區圳堵里長王鴻福、南區新榮里長候選人李銷容、東區富台里長候選人石國勳及大里、清水、后里、梧棲等各區的里長。

西屯區永安里長張阿淑不僅掛出多面與盧秀燕市長的合照看板，還在國安一路上掛出與市長、黃馨慧議員、張廖乃綸議員、楊大鋐議員候選人的「五合一競選看板」。黨部指出，基層里長掛出與市長、議員的合照催票，更顯見市長在施政上得民心，獲得基層肯定。