斥資逾新台幣10億元，位於高雄市亞灣總圖二期文創會館的承億酒店，9月22日（四）於酒店24樓的無邊際泳池畔舉辦媒體發佈會，正式宣告對外營運。高雄市市長陳其邁、副市長史哲、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、台灣人壽總經理莊中慶等產、官、學界貴賓應邀出席，為空前將商業與圖書館結合的新形態城市度假酒店，創新當代旅宿樣貌，同時為高雄城市觀光寫下新頁。

陳其邁表示，高雄擁有好山好水，也有多元的族群文化，最美麗的風景就是人，是一個非常好的旅遊勝地，用心體會高雄，就會愛上高雄。他回憶起剛上任市長時，就了解「高雄圖書總館共構會展文創會館」(台壽大樓)對高雄意義重大，盼能積極招商。感謝局處同仁與投資企業亦共同加緊腳步，如今總圖文創會館，不僅有今天的主角承億酒店、承風青鳥書店及喜樂時代影城，同一棟樓中，仁寶、思科、友達、高通等國際大廠也已經進駐。

承億集團董事長戴俊郎肯定高雄市政府的行政效率，亦感謝陳其邁的協助，酒店籌備進度超乎預期。業者看準高雄亞洲新灣區兼具休閒及商務的龐大旅遊資源，提供208間多樣化景觀客房、5間主題餐廳、3間高空戶外景觀酒吧，還有全台唯一50公尺的高空懸挑透明無邊際泳池，可欣賞高雄市景及遠眺西子灣落日。

承億酒店自八月份對外試營運以來，以獨特的姿態吸引全台旅客蜂擁而來，尤其位在酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」，成為高雄最熱門的打卡點。置身池畔亞洲新灣區的遼闊景觀盡收眼底，白天的高雄港灣透過暖陽日照將海天連成一線，傍晚夕陽落下滿天晚霞映入眼簾，夜晚鳥瞰絢爛市景將身心靈全然放鬆。

酒店提供 208 間多樣化景觀客房，第一階段開放117間，第二階段91間尚未開放訂房，目前9、10月訂房率8成，一泊二食價錢約8800元。不過，像是與台中知名婚宴品牌「萊特薇庭」合作打造的3層樓宴會廳、高空戶外景觀酒吧、高空健身房與頂級 SPA 尚未營運，預計11月將陸續推出。