針對文湖線異常列車，北捷說明，初步檢修為列車輔助電力設備異常。（北捷提供／楊亞璇台北傳真）

針對文湖線異常列車，北捷說明，初步檢修為列車輔助電力設備異常。（北捷提供／楊亞璇台北傳真）

台北捷運文湖線一輛列車無法自動行駛，部分站點一度暫停營運。北捷說明，初步檢修為列車輔助電力設備異常，最大延誤時間約28分鐘，影響約1萬名旅客，旅客可洽車站辦理退費，造成旅客不便，北捷深表歉意。

北捷說明，23日早上8時27分文湖線六張犁站往動物園方向一部列車無法自動行駛，行控中心依照SOP派另一部列車接駁車上約80位旅客至六張犁站下車，並執行中山國中站到南港展覽館站、辛亥站到動物園站局部營運，同時啟動中山國中站至辛亥站公車接駁，本事件最大延誤時間約28分鐘，局部營運約37分鐘，影響約1萬名旅客，對於造成旅客不便，台北捷運公司深表歉意。

北捷表示，為接駁異常列車上約80位旅客，行控中心緊急調度一部列車進行同軌接駁，確認軌道完成斷電後，請旅客從異常列車經中央維修走道前往接駁列車。

經維修人員初步檢視，該部列車異常原因為輔助電力設備異常，因此啟動列車自動保護裝置，將列車暫停行駛，維修人員下軌道隔離故障車廂後，將異常列車送回機廠；至於詳細異常原因，維修人員將持續檢修。

北捷說，異常處理期間，透過媒體、廣播、公告、旅客資訊顯示系統、「台北捷運GO APP」及公司網站等加強宣導，並採局部營運及彈性調整班距因應。

北捷指出，旅客如因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料，造成旅客不便，台北捷運表示誠摯歉意。