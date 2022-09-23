新北市汐止區忠孝東路巷內燒烤店昨（22日）晚一群青少年飲酒慶生，不但大聲喧嘩影響其他客人，還有人拿著菜刀晃來晃去，汐止警分局獲報到場，見現場有少年喝酒，欲將少年帶回保護管束，卻遭少年和女性友人抵抗，甚至在分局門口聚集叫囂，最後警方把11人全部帶回，將有干擾警方執行公務的6人依社會秩序維護法送辦，其餘暫時保護管束後請回。

昨天21歲黃姓男子生日，晚間邀集友人到燒烤店飲酒同歡，席間無視其他客人喧嘩嬉鬧，甚至拿菜刀切蛋糕，持刀在店內晃來晃去，他桌客人見狀心生畏懼，向警方報案。汐止分局員警到場，見16歲林姓少年明顯有飲酒，欲將林少帶回保護管制及通知家長，但少年不配合，20歲許姓女子也在旁干擾，員警遂將2人強制押上車帶回。

黃男等9人隨後聚集分局門口，藉酒壯膽向警方叫囂，員警制止與警拉扯，警方遂將9人全部帶進分局，針對有激烈行為包括林姓少年、許姓女子等6人，依社會秩序維護法究辦，其餘5人暫時保護管束，待酒醒後自行離開。