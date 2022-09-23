中國社科院俄羅斯東歐中亞所研究員張弘23日在大陸《環球時報》撰文指出，土耳其總統艾爾多安表示土耳其將申請正式加入上海合作組織，引起德國總理蕭茲不滿，指責上合組織「不是一個為良好的全球共存做出重要貢獻的組織」。他的這一態度，暴露出德國政府對上合組織缺乏足夠認知，帶有一定的偏見和傲慢。

張弘表示，與北約或G7等西方實體不同，上合組織是一個包容和開放的組織，在平等協商和國際法的基礎上促進地區合作與安全。成立21年以來，通過成員國間合作，上合組織有效地遏制了恐怖組織在中亞和南亞地區的擴散，制止了數百起恐怖襲擊，抓捕了大批國際恐怖組織成員，繳獲大量槍支彈藥、爆炸物，摧毀了很多本地區內的武裝分子培訓基地。

成員國還通過開展聯合禁毒執法合作，有效遏制了毒品向歐洲蔓延的趨勢。在應對新冠肺炎疫情過程中，成員國之間互幫互助。當美西方大肆囤積疫苗時，上合組織成員國積極向開發中國家伸出援手，展現了上合組織在維護世界穩定與安全上擔當。

張弘稱，上合組織不以政治制度和意識形態為門檻，不干涉成員國內政，尊重各國多樣文明和發展道路。反觀北約和G7，不但對成員國設置較高的政治門檻，還頻繁地干涉他國內政。冷戰結束後，以美國為首的北約先後干涉索馬里亞、南斯拉夫聯盟等地區，釀成嚴重的人道災難。

「9·11」事件爆發後，美國與部分北約國家又入侵阿富汗和伊拉克，並推出所謂的「大中東民主計畫」，企圖將西式價值觀強加給中東國家，造成該地區的持續動盪。

張弘認為，蕭茲對上合組織的評價也反映出德國對土耳其「向東看」的強烈不滿。近年來，土耳其調整外交戰略，在不同陣營之間尋求平衡。艾爾多安堅持以土耳其利益為重，不惜與西方唱反調。而北約非但不反思自身問題，反而將鍋甩給上合組織。

德國作為經濟大國，同時也是冷戰後歐洲外交的引領者之一，理應在應對地區和全球事務中發揮獨到作用。雖然俄烏衝突深度攪亂了國際秩序，但應當認識到，國際社會中支援對話與和平的力量仍然是大多數，多樣性世界已經是不爭的事實。

張弘強調，冷戰結束後，德國外交上最大特點就是理性、獨立和平衡。蕭茲面臨的挑戰不僅有俄烏衝突，更重要的是找到德國外交的歷史邏輯，而不是迷失在地緣政治和意識形態競爭的漩渦中。上合組織是新興地區合作組織，不是軍事聯盟，更不針對西方國家和北約組織。當前，世界正在經歷百年未有之大變局，世界秩序面臨著諸多的挑戰。越來越多國家申請加入上合組織，說明上合組織理念深入人心，也說明上合組織正在「為良好的全球共存做出重要貢獻」。