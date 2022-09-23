韓股雖有利多消息加持，但憂心經濟衰退的利空氛圍濃厚，大盤23日明顯走低，目前在2,296.86點，跌35.45點或1.52%。另外，韓元未再繼續走貶。

韓國央行23日指出，國際油價走勢因為擔憂經濟衰退因而走跌，故當地8月PPI(生產者物價指數)是近兩年來首次下滑來到122.57，月減0.3%，是自2020年10月以來首次下降。約兩年前，當時PPI也是月減0.4%。

同時，韓國政府表示，新冠疫情已明顯受控未再升溫，故從26日開始，戶外將不需強制戴口罩。不過，在26日之前，若參加50人以上大型戶外聚會，像是體育賽事以及音樂會等還是得戴上，否則會被吃罰單。另外，室內佩戴口罩規定，還是維持不變。

個股中，三星電子漲0.37%，SK海力士跌2.56%，大煉油廠SK Innovation跌4.56%，電池製造業者LG Energy Solution跌4.61%，三星生物製品跌1.53%，大藥廠Celltrion也跌2.96%。

韓元兌一美元在1,409.5價位附近，韓元升0.2元。