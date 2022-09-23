一名30歲男性病患多年來和妻子嘗試自然生孕未果，之後經過生殖醫學中心問診，才發現是Y染色體上一個基因出問題，後以試管嬰兒技術生出小寶寶。針對坊間對於增強精蟲品質有許多偏方，醫師認為，民眾不要過度相信偏方，「多運動」、「注意陰部溫度」更能提高男性精蟲數量及品質。

該名30歲男性多年來和妻子嘗試自然生孕未果，之後到中山醫院生殖醫學中心問診，才發現是Y染色體上一個基因出問題，最後以試管嬰兒技術成功生出小寶寶。中山醫院生殖中心負責人、醫師李世明表示，男性雄風不如以往，精子數量逐年下滑、活動力不佳之外，也可能是受到環境影響，像是塑化劑和DDT等環境荷爾蒙皆不利於男性的精蟲品質。他並表示，目前國人不孕夫妻中，近4成的原因是來自男性，且不斷上升中。

●男性精蟲標準不斷下修 合格數量僅剩20年前的1/4

根據世界衛生組織（WHO）對人類精液檢查的數據，從1990年每1毫升精液需達6000萬隻精蟲才算標準，到1999年下修為2000萬隻，到了2010年更再度下修至1500萬隻即為合格，顯示男性精蟲密度不斷下降。

李世明表示，精子的健康除了數量之外，活動力和精蟲的型態也相當重要，會以染色型態檢查來評估精蟲穿透能力是否足夠，若數值小於4%，則自然受孕成功機率降低不少，目前可透過「單一精蟲顯微注射」解決精子穿透力不足的問題，將精蟲注入卵子完成受孕；而活動力部分，則是在精液中有至少50%的精蟲能正常游動為正常數值。

李世明表示，精子的健康很難從精液的顏色、味道、濃度等外觀判讀，建議欲了解自身生殖能力，或是有嘗試自然懷孕未果的民眾，儘早尋求專業醫師的評估。他也提醒，男性在取精前禁慾3至5天，才能得到最有效的檢驗成果。

●再展雄風？醫：多吃海鮮也無用

許多人為了要「再展雄風」，會選擇多吃含鋅的補品以及海鮮來壯陽。對此李世明解釋，勃起和持久度等性能力主要和血管健康有關，補品吃多了並不會加強血液的流動，反而可能導致尿酸、膽固醇過高的問題。

至於精蟲品質是否會因攝取鋅而改善，他表示，精子的製造的確和鋅有關，不過影響微乎其微，並不因此增加生育機率，提醒民眾不要過度相信偏方。反而建議大家「多運動」、「注意陰部溫度」更能提高男性精蟲數量及品質。

李世明醫師，因精蟲怕熱，男性平時褲子最好不要穿太緊、泡三溫暖的時間不要太久；久坐族和騎單車的民眾也要多注意溫度的控管。另外抽菸、塑化劑更是「精子殺手」，呼籲民眾多盡量避免，也提醒備孕族若真的遇到瓶頸，務必尋求專業生殖醫學的協助，有了現今的科技，不孕男性也能成功生寶寶。

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