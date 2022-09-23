國民黨新竹市長參選人林耕仁23日繼續深入鄰里拜票，針對台北市長柯文哲以「惡霸性侵」為高虹安抱屈，林耕仁批評柯文哲連基本的性別意識都沒有，也想問高虹安，是否認同這種沒有性別意識的比喻？

林耕仁23日在市議員陳慶齡、里長吳烈如陪同下，來到頂福里向家戶懇託拜票，居民看到林耕仁都非常熟悉，都說「選人不選黨」。林耕仁說自己是香山子弟，對故鄉感情濃厚，看到這幾年香山發展停滯，也提出「香山科技廊道」，盼引進新產業，建構完善交通網路，帶動香山區域轉型，全面提升生活機能。

針對柯文哲「惡霸性侵」說引議，林耕仁則抨擊，柯文哲為拿下新竹市作為2024年大選的根據地，已經口不擇言，連基本的性別意識都沒有，竟用不當的比喻來形容，完全不尊重女性，令人作嘔。林耕仁也想問高虹安，作為女性，難道認同柯文哲的說法？或認同完全沒有性別意識的比喻？

至於新竹棒球場未驗收完成就開打，市議會監督小組去函中職卻未獲回覆，林耕仁則說，全國球迷都很關心何時能夠再開放使用，監督小組這2個月來也非常認真盡責，希望了解到底是誰下令球場開打，以及決策如何形成，盼找出到底是誰下令開放球場，並要求真正的決策者負起責任，避免類似意外再度發生。